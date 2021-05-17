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Лаборатория GIA заявила о росте числа попыток мошенничества
В недавнем пресс-релизе GIA сообщил, что большинство недавно предъявленных в институт лабораторных бриллиантов имеют более высокую чистоту, а их размеры и вес почти идентичны отчетам GIA, на которые ссылаются поддельные надписи на камнях.
«Эта прискорбная ситуация демонстрирует, почему важно - особенно в любой транзакции, где у покупателя нет доверительных отношений с продавцом, - обновить отчет об оценке бриллиантов до завершения покупки», - сказал Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент, глава лаборатории и научный сотрудник GIA.
Согласно GIA, самый последний пример выращенного в лаборатории бриллианта с поддельной надписью, предъявленного в Антверпене, подчеркивает, насколько близки размеры искусственного камня к информации, содержащейся в исходном отчете. Отчет, который сопровождал камень, предъявленный для обновления характеристик, был составлен для природного камня весом 3,078 карата, размером 9,33 - 9,38 x 5,74 мм, внутренне безупречного, цвета G, огранки “triple excellent”. Вновь предъявленный камень представлял собой выращенный в лаборатории бриллиант весом 3,075 карата размером 9,39 - 9,41 x 5,76 мм, чистоты VVS2, цвета H, огранки “triple excellent”. На первый взгляд, описанные выше природный и выращенный в лаборатории бриллианты почти идентичны; измерения рознились друг от друга в пределах одной сотой миллиметра. Каждый раз, когда GIA сталкивается с такими случаями, институт перезаписывает фальшивую надпись, наносит новый номер отчета и надпись «Выращено в лаборатории» на рундисте бриллианта.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished