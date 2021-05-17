Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
17 мая 2021
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Портфель Anglo American ориентируется на перспективные продукты - Кьютифани
Исполнительный директор этой промышленной группы Марк Кьютифани (Mark Cutifani) сказал на Всемирной конференции Bank of America по металлам и горной промышленности (Bank of America Global Metals and Mining Conference), что это те продукты, которые необходимы для обезуглероживания энергии и транспорта, а также для удовлетворения потребностей потребителей - от бытовой техники, электроники и инфраструктуры до продуктов питания и товаров из сегмента роскоши.
«Мы видим существенную возможность для Anglo American продолжать выделяться с точки зрения показателей нашего диверсифицированного бизнеса, что будет дополнительно улучшено за счет лидирующего в отрасли 25-процентного роста объемов производства в течение следующих четырех лет, возглавляемого медью и металлами платиновой группы, - сказал он. - Что наиболее важно, так это то, что наша отрасль как поставщик таких критически важных материалов несет ответственность за то, чтобы во всем, что мы делаем, мы действовали ответственно и приносили непреходящую ценность для всех заинтересованных сторон, включая нашу планету».
Кьютифани сказал, что, интегрируя технологии с мировоззрением, обусловленным принципами устойчивости, и с четко сформулированными обязательствами группы в отношении окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG), включая производство с нулевым выбросом углерода к 2040 году, Anglo American меняет характер горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить себе устойчивое будущее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished