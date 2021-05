Портфель Anglo American ориентируется на перспективные продукты - Кьютифани

Диверсифицированная горнодобывающая корпорация Anglo American заявила, что ее портфель все больше ориентируется на перспективные продукты.

Исполнительный директор этой промышленной группы Марк Кьютифани (Mark Cutifani) сказал на Всемирной конференции Bank of America по металлам и горной промышленности (Bank of America Global Metals and Mining Conference), что это те продукты, которые необходимы для обезуглероживания энергии и транспорта, а также для удовлетворения потребностей потребителей - от бытовой техники, электроники и инфраструктуры до продуктов питания и товаров из сегмента роскоши.

«Мы видим существенную возможность для Anglo American продолжать выделяться с точки зрения показателей нашего диверсифицированного бизнеса, что будет дополнительно улучшено за счет лидирующего в отрасли 25-процентного роста объемов производства в течение следующих четырех лет, возглавляемого медью и металлами платиновой группы, - сказал он. - Что наиболее важно, так это то, что наша отрасль как поставщик таких критически важных материалов несет ответственность за то, чтобы во всем, что мы делаем, мы действовали ответственно и приносили непреходящую ценность для всех заинтересованных сторон, включая нашу планету».

Кьютифани сказал, что, интегрируя технологии с мировоззрением, обусловленным принципами устойчивости, и с четко сформулированными обязательствами группы в отношении окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG), включая производство с нулевым выбросом углерода к 2040 году, Anglo American меняет характер горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить себе устойчивое будущее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished