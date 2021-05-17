В этом году в секторе МПГ будет наблюдаться профицит

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Химическая компания Johnson Matthey сообщила в своем последнем докладе о рынке металлов платиновой группы (МПГ), что в этом году на нем будет наблюдаться профицит, несмотря на 27-процентный рост спроса на автокатализаторы.

Как утверждает компания, поставки платины из Южной Африки вырастут почти на 40% по мере снижения перебоев, вызванных коронавирусом, и выполнения незавершенной в 2020 году работы по переработке сырья. Повышение цен негативно сказывается на инвестициях: покупка японцами слитков в начале 2021 года стала выражаться отрицательными цифрами, а покупка паев торгуемых индексных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) снизилась.

«Китайские розничные торговцы закупили платиновые украшения во второй половине 2020 года, но восстановление остановилось из-за уменьшения скидки на золото», - отмечает Johnson Matthey.

В докладе также говорится, что в 2021 году рынки палладия и родия останутся дефицитными.

В начале 2021 года на оба металла были зафиксированы рекордно высокие цены: палладий поднялся выше 3 000 долларов, а родий неоднократно поднимался до 30 000 долларов за унцию.

«В ответ автопроизводители ускорили программы экономии и замещения, стремясь сократить использование этих металлов в автокатализаторах бензиновых двигателей. Несмотря на это, как на палладий, так и на родий рост спроса в 2021 году со стороны автопрома будет выражаться двузначными цифрами по мере восстановления выпуска автомобилей и перехода основных рынков в фазу ужесточения норм выбросов и введения более строгих процедур испытаний», - заявила химическая компания.

В докладе говорится, что, по прогнозам, в 2021 году поставки МПГ с рудников быстро восстановятся. Согласно документу, поставки МПГ из Южной Африки будут увеличены за счет переработки отложенного запаса МПГ объемом примерно в один миллион унций, накопленного в результате простоев перерабатывающих предприятий в прошлом году.

«Высокие цены будут стимулировать более активную переработку МПГ из списанных автомобилей, но извлечение платины будет сдерживаться техническими трудностями при переработке лома дизельных сажевых фильтров», - отмечается в докладе Johnson Matthey.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





