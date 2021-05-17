Прогноз АЛРОСА по добыче алмазов в 2021 году остался прежним - 31,5 млн кар

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Во вторник АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за 1 кв. 2021 года по МСФО, в которых отмечается, что выручка компании снизилась на 8% кв/кв до 90,8 млрд руб. в связи со снижением объемов реализации алмазов, частично компенсируемым улучшением структуры продаж и ростом средних цен реализации. Рост на 45% г/г обусловлен увеличением объема реализации алмазов на 65% г/г, а также ослаблением курса рубля.

Показатель EBITDA вырос на 5% кв/кв до 33,5 млрд руб., в основном за счет снижения управленческих и коммерческих расходов и роста средних цен реализации. Рост на 12% г/г обусловлен увеличением объемов продаж и ослаблением курса рубля. Рентабельность по EBITDA выросла на 5 п.п. кв/кв до 37% (-11 п.п. г/г).

Чистая прибыль выросла на 13% кв/кв до 24 млрд руб. на фоне роста рентабельности продаж. Рост показателя в 7,9 раза г/г обусловлен увеличением продаж и снижением отрицательного влияния курсовых разниц.

Свободный денежный поток (СДП) в 1 кв. составил 52,7 млрд руб. (-12,5 млрд руб. кв/кв, +30,9 млрд руб. г/г) за счет снижения оборотного капитала на фоне сохранения высоких продаж из запасов, восстановления цен, а также сезонно низкого уровня инвестиций.

Инвестиции сезонно снизились на 46% кв/кв до 2,4 млрд руб. (-10% г/г).

Показатель Чистый долг/12М EBITDA на конец 1 кв. снизился до -0,2х (4 кв. 2020 г.: 0,4х).

Прогноз на 2021 г. остается без изменений: уровень производства – 31,5 млн кар; инвестиции – около 25 млрд руб.

Алексей Филипповский, заместитель генерального директора АЛРОСА: «В 1 кв. спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей продолжил расти на всех ключевых рынках – главным образом в США и в Китае. В частности, в США спрос увеличивался двузначными темпами даже относительно 2019 года. Сильный спрос и относительно низкие уровни запасов в гранильном секторе позволили добывающим компаниям значительно нарастить продажи и уже к концу 1 квартала 2021 года восстановить цены до уровней начала 2020 года. Продажи АЛРОСА в натуральном выражении в 1 кв. составили 15,5 млн карат, что на 65% выше уровня прошлого года и на 47% выше 1 кв. 2019 года. Это позволило обеспечить высокие финансовые показатели за квартал – выручка составила 91 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 5% г/г до 33,5 млрд руб. На фоне высоких продаж, уровень которых превысил производство более чем в два раза, а также сезонно низкого уровня инвестиций, мы сумели нарастить свободный денежный поток до рекордного для этого периода значения в 52,7 млрд руб., что выше в 2,4 раза показателей прошлого года. На фоне значительного свободного денежного потока чистый долг у Компании стал отрицательным, составив -22 млрд руб. Уровень долговой нагрузки – коэффициент «Чистый долг/EBITDA» на конец 1 квартала составил -0,2х (4 кв.: 0,4х). Способность Компании устойчиво генерировать денежный поток, а также значительное улучшение уровня долговой нагрузки позволили рекомендовать к выплате акционерам в качестве дивидендов за 2-е полугодие 2020 года сумму в размере 70,3 млрд руб. или 9,54 рубля на акцию, это рекордный уровень полугодовых дивидендных платежей для Компании. Акционеры рассмотрят этот вопрос на ежегодном собрании акционеров 16 июня 2021 г. Наш взгляд на рынок конечного потребления остается оптимистичным, мы видим более быстрое, чем мы ранее предполагали, восстановление рынка, в то же время предложение алмазов ожидаемо сохраняется на уровнях 20% ниже допандемийных значений при низкой вероятности восстановления производства в среднесрочной перспективе».



Владимир Малахов, Rough&Polished





