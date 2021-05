Rio Tinto представляет последнюю коллекцию розовых, красных и голубых бриллиантов с рудника Аргайл

Фото: Rio Tinto

Rio Tinto открыла предварительный просмотр редких розовых, красных и голубых бриллиантов в рамках последних торгов со своего легендарного рудника Аргайл (Argyle) в отдаленном восточном регионе Кимберли в Западной Австралии. Об этом сообщается в пресс-релизе горнодобывающей компании.Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл, ежегодное мероприятие, проводимое только по приглашениям в течение последних 38 лет, повсюду считается самой ожидаемой продажей бриллиантов в мире, демонстрируя вершину производства рудника Аргайл эксклюзивной группе коллекционеров, ценителей бриллиантов и представителей ювелирных домов, выпускающих продукцию из категории роскоши.Исполнительный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman) сказала: «Я рада представить эту историческую коллекцию необычных бриллиантов, свидетельствующую об удивительном рудном теле Аргайл, а также о мужчинах и женщинах, которые так упорно трудились, чтобы вывести эти камни на рынок».На аукционе 2021 года, на котором будет представлено 70 бриллиантов общим весом 81,63 карата, выставлено рекордное количество драгоценных камней крупнее одного карата. Коллекцию возглавляет лот № 1, Argyle Eclipse™ («Превосходство Аргайла»), бриллиант весом 3,47 карата, который является крупнейшим камнем насыщенного розового цвета, когда-либо выставленным на тендер.Тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл, который пройдет под названием «Путешествие за пределы» (The Journey Beyond), указывает на путь бриллиантов длиной в полтора миллиарда лет от их создания до их добычи и на то значительное влияние, которое они оказали на мировую историю драгоценных камней и ювелирных украшений.Коллекция, которая выставляется на тендер, состоит из пяти выдающихся бриллиантов, отобранных за их уникальную красоту и названных так, чтобы навсегда сохранить память об их вкладе в историю самых важных бриллиантов в мире. Кроме того, вместе с ежегодным тендером по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в 2021 году предлагается 41 лот тщательно отобранных голубых бриллиантов с этого же рудника общим весом 24,88 карата. Названные Once in a Blue Moon («Голубая редкость»), это самые последние бриллианты голубого и фиолетового цвета, добытые на руднике Аргайл.В соответствии с протоколами COVID-19, тендер по продаже розовых бриллиантов с рудника Аргайл в 2021 году будет демонстрироваться в Перте, Антверпене, Сингапуре и Сиднее. Торги закрываются 1 сентября 2021 года.