Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
Вчера
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
First Element и DDFF предлагают предтендерное финансирование
Финансирование распространяется не только на полный цикл добычи на рудниках, но и любые специальные камни, которые могут быть извлечены из недр.
Благодаря данному сотрудничеству производители и покупатели алмазов смогут получить средства до начала тендерных продаж.
Производителям будет предоставлена возможность получить нисходящую маржу для своих самых исключительных камней, поскольку DDF через First Element может предложить специальные соглашения производителям, которые добывают крупные или фантазийные алмазы.
Эти камни будут немедленно профинансированы, после чего поступят на объекты DDFF для обработки. Затем бриллианты сертифицируют, выставят на продажу и продадут с разделением прибыли.
Алекс Шишло для Rough&Polished