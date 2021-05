First Element и DDFF предлагают предтендерное финансирование

Компания First Element Diamond Services объявила о том, что в сотрудничестве с алмазным финансовым фондом Del Gatto (Del Gatto Diamond Finance Fund DDFF) предлагает своим клиентам предтендерное финансирование для обеспечения алмазодобычи, сообщил бельгийский отраслевой портал The Diamond Loupe.

Финансирование распространяется не только на полный цикл добычи на рудниках, но и любые специальные камни, которые могут быть извлечены из недр.

Благодаря данному сотрудничеству производители и покупатели алмазов смогут получить средства до начала тендерных продаж.

Производителям будет предоставлена возможность получить нисходящую маржу для своих самых исключительных камней, поскольку DDF через First Element может предложить специальные соглашения производителям, которые добывают крупные или фантазийные алмазы.

Эти камни будут немедленно профинансированы, после чего поступят на объекты DDFF для обработки. Затем бриллианты сертифицируют, выставят на продажу и продадут с разделением прибыли.



Алекс Шишло для Rough&Polished