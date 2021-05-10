Gembridge подписала соглашение с Chinastone, чтобы стимулировать цифровые продажи драгоценных камней машинной огранки во всем мире

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Платформа для торговли цветными драгоценными камнями в цифровом формате Gembridge подписала соглашение с компанией Chinastone на эксклюзивные поставки цифровых продаж природных драгоценных камней высокоточной машинной огранки, что, как ожидается, приведет к росту электронной коммерции на глобальном рынке малых и средних предприятий.

Chinastone - ведущий мировой производитель природных драгоценных камней высокоточной огранки. Среди ее клиентов самые известные в мире бренды роскошных ювелирных изделий и часов, независимые ювелиры и производители часов.

Gembridge будет единственным менеджером канала цифрового маркетинга и продаж Chinastone, ориентированного на глобальный рынок малого и среднего бизнеса, на который в настоящее время приходится значительная часть годового оборота Chinastone в размере 59,2 млн долларов.

«Мы рады сотрудничать с Gembridge и проводить эксклюзивные акции. Платформа предоставит клиентам легкий доступ к постоянным поставкам калиброванных драгоценных камней, цвет и качество которых гарантированы нашими профессионалами», - сказал основатель Chinastone Ли Чонцзе (Li Chongjie).

Генеральный директор Gembridge Ник Марретт (Nick Marrett) сказал: «Chinastone выбрала Gembridge в качестве своего эксклюзивного партнера по цифровому маркетингу и продажам во всем мире благодаря сервису Gembridge Shopfront, который предоставляет комплексное решение для электронной коммерции, специально разработанное для рынка цветных драгоценных камней».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





