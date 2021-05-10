Gembridge подписала соглашение с Chinastone, чтобы стимулировать цифровые продажи драгоценных камней машинной огранки во всем мире

Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
Вчера
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Gembridge подписала соглашение с Chinastone, чтобы стимулировать цифровые продажи драгоценных камней машинной огранки во всем мире
Chinastone - ведущий мировой производитель природных драгоценных камней высокоточной огранки. Среди ее клиентов самые известные в мире бренды роскошных ювелирных изделий и часов, независимые ювелиры и производители часов.
Gembridge будет единственным менеджером канала цифрового маркетинга и продаж Chinastone, ориентированного на глобальный рынок малого и среднего бизнеса, на который в настоящее время приходится значительная часть годового оборота Chinastone в размере 59,2 млн долларов.
«Мы рады сотрудничать с Gembridge и проводить эксклюзивные акции. Платформа предоставит клиентам легкий доступ к постоянным поставкам калиброванных драгоценных камней, цвет и качество которых гарантированы нашими профессионалами», - сказал основатель Chinastone Ли Чонцзе (Li Chongjie).
Генеральный директор Gembridge Ник Марретт (Nick Marrett) сказал: «Chinastone выбрала Gembridge в качестве своего эксклюзивного партнера по цифровому маркетингу и продажам во всем мире благодаря сервису Gembridge Shopfront, который предоставляет комплексное решение для электронной коммерции, специально разработанное для рынка цветных драгоценных камней».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished