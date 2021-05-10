Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

Вчера

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

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03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

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26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Gembridge подписала соглашение с Chinastone, чтобы стимулировать цифровые продажи драгоценных камней машинной огранки во всем мире

Сегодня
Новости
Платформа для торговли цветными драгоценными камнями в цифровом формате Gembridge подписала соглашение с компанией Chinastone на эксклюзивные поставки цифровых продаж природных драгоценных камней высокоточной машинной огранки, что, как ожидается, приведет к росту электронной коммерции на глобальном рынке малых и средних предприятий.
Chinastone - ведущий мировой производитель природных драгоценных камней высокоточной огранки. Среди ее клиентов самые известные в мире бренды роскошных ювелирных изделий и часов, независимые ювелиры и производители часов.
Gembridge будет единственным менеджером канала цифрового маркетинга и продаж Chinastone, ориентированного на глобальный рынок малого и среднего бизнеса, на который в настоящее время приходится значительная часть годового оборота Chinastone в размере 59,2 млн долларов.
«Мы рады сотрудничать с Gembridge и проводить эксклюзивные акции. Платформа предоставит клиентам легкий доступ к постоянным поставкам калиброванных драгоценных камней, цвет и качество которых гарантированы нашими профессионалами», - сказал основатель Chinastone Ли Чонцзе (Li Chongjie).
Генеральный директор Gembridge Ник Марретт (Nick Marrett) сказал: «Chinastone выбрала Gembridge в качестве своего эксклюзивного партнера по цифровому маркетингу и продажам во всем мире благодаря сервису Gembridge Shopfront, который предоставляет комплексное решение для электронной коммерции, специально разработанное для рынка цветных драгоценных камней».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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