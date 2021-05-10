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19 апреля 2021

WPIC: платина будет третий год в дефиците на фоне резкого роста спроса в отрасли

Сегодня
Новости
Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) заявил 17 мая, что мировой рынок платины в этом году будет обеспечен меньшим количеством металла, чем предполагалось ранее, поскольку восстановление экономики способствует резкому увеличению спроса со стороны промышленности, сообщает агентство Reuter.
Платина используется автопроизводителями, которые применяют ее в выхлопных системах автомобилей, чтобы нейтрализовать вредные выбросы, а также в других отраслях промышленности, таких как производство стекла и ювелирных изделий. Этот драгоценный металл используется участниками рынка и в инвестиционных целях.
Рынок объемом около 8 млн унций в год в 2021 году – третий год подряд - будет испытывать дефицит в размере 158 000 унций, говорится в последнем квартальном отчете WPIC.
Три месяца назад WPIC прогнозировал дефицит в 60 000 унций в 2021 году.
Потребление платины промышленностью и ювелирами в прошлом году резко упало из-за коронавируса, охватившего весь мир, но пандемия также нарушила предложение и вызвала массовый спрос со стороны инвесторов, ищущих безопасные сферы для размещения своих денег.
По данным WPIC, в 2020 году на рынке не хватало 863 000 унций этого металла, что является самым большим дефицитом за всю историю наблюдений. В этом году спрос со стороны автопроизводителей и промышленности превысит уровень 2019 года, при этом потребление, в частности, будет расти со стороны производителей стекла.
Спрос на ювелирные изделия восстановится, но останется ниже уровня, предшествовавшего пандемии, в то время как объем покупок инвесторами снизится по сравнению с прошлогодним рекордом, но останется высоким по историческим меркам. Предложение также вырастет, но останется ниже, чем в 2019 году.
WPIC сообщает, что в прошлом году платина упала в цене до 18-летнего минимума в 558 долларов за унцию из-за распространения коронавируса. Ее цена выросла примерно до 1200 долларов за унцию, но остается значительно ниже своих максимумов в период с 2008 по 2014 год.
Многие аналитики и инвесторы ожидают дальнейшего роста цен на металл в ближайшие годы, поскольку спрос, в том числе со стороны зарождающейся водородной промышленности и автопроизводителей, переходящих на платину с более дорогого палладия, превышает предложение.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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