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«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
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19 апреля 2021
Цены на алмазы будут расти - Liberum
По оценке банка, после выхода из локдауна объем добычи сократится в 2021 году на 5% в годовом исчислении, «что отражает сохраняющиеся ограничения на производственные мощности в Канаде, а также закрытие шахт».
Наращивание запасов сырья крупными производителями АЛРОСА и De Beers в 2020 году было прекращено к концу квартала в марте. При этом здоровый спрос на пополнение запасов сочетался со слабыми темпами роста производства со стороны основных производителей, отмечает Liberum.
«Наш новый прогноз по алмазам предусматривает указывает на дефицит в ближайшие годы», - говорится в заявлении банка.
«Мы прогнозируем сдержанный рост добычи на шахтах в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что приведет к снижению мировых продаж. Результатом этого станет продолжительное сокращение запасов у производителей, которое будет подкреплять устойчивое восстановление цен во всех категориях», - говорится в сообщении банка.
Алекс Шишло для Rough&Polished