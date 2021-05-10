Цены на алмазы будут расти - Liberum

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Cогласно прогнозу британского инвестиционного банка Liberum, глобальная средневзвешенная закупочная цена на алмазы вырастет до $182 за карат в 2021 году, а в последующие годы темпы роста составят 2%, пишет miningnews.net.

По оценке банка, после выхода из локдауна объем добычи сократится в 2021 году на 5% в годовом исчислении, «что отражает сохраняющиеся ограничения на производственные мощности в Канаде, а также закрытие шахт».

Наращивание запасов сырья крупными производителями АЛРОСА и De Beers в 2020 году было прекращено к концу квартала в марте. При этом здоровый спрос на пополнение запасов сочетался со слабыми темпами роста производства со стороны основных производителей, отмечает Liberum.

«Наш новый прогноз по алмазам предусматривает указывает на дефицит в ближайшие годы», - говорится в заявлении банка.

«Мы прогнозируем сдержанный рост добычи на шахтах в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что приведет к снижению мировых продаж. Результатом этого станет продолжительное сокращение запасов у производителей, которое будет подкреплять устойчивое восстановление цен во всех категориях», - говорится в сообщении банка.



Алекс Шишло для Rough&Polished



