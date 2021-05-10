Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
Сегодня
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Металлы платиновой группы в марте помогли увеличить объем горной добычи в Южной Африке
Производство МПГ выросло за отчетный период на 68,6%, что дало вклад в общее производство в размере 11,6 процентных пункта.
Добыча железной руды выросла на 47,9% (+ 4,1 процентных пункта), а производство марганца увеличилось на 29,9% (+ 2,4 процентных пункта).
Производство золота в марте выросло на 10,5% (+ 1,5 процентных пункта).
Статистическое управление Южной Африки сообщило, что добыча полезных ископаемых с поправкой на сезонность выросла на 3,8% в первом квартале года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.
И снова МПГ внесли наибольший вклад с ростом на 21,5% (+ 4,3 процентных пункта).
Продажи минерального сырья в марте выросли на 46,9% в годовом исчислении.
Продажи МПГ выросли на 76% (+ 26,1 процентных пункта); продажи золота увеличились на 61,3% (+ 7,2 процентных пункта).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished