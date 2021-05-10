Металлы платиновой группы в марте помогли увеличить объем горной добычи в Южной Африке

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Согласно данным, опубликованным Статистическим управлением Южной Африки, добыча полезных ископаемых в ЮАР в марте выросла на 21,3% в годовом исчислении, в основном из-за положительного вклада металлов платиновой группы (МПГ).

Производство МПГ выросло за отчетный период на 68,6%, что дало вклад в общее производство в размере 11,6 процентных пункта.

Добыча железной руды выросла на 47,9% (+ 4,1 процентных пункта), а производство марганца увеличилось на 29,9% (+ 2,4 процентных пункта).

Производство золота в марте выросло на 10,5% (+ 1,5 процентных пункта).

Статистическое управление Южной Африки сообщило, что добыча полезных ископаемых с поправкой на сезонность выросла на 3,8% в первом квартале года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

И снова МПГ внесли наибольший вклад с ростом на 21,5% (+ 4,3 процентных пункта).

Продажи минерального сырья в марте выросли на 46,9% в годовом исчислении.

Продажи МПГ выросли на 76% (+ 26,1 процентных пункта); продажи золота увеличились на 61,3% (+ 7,2 процентных пункта).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





