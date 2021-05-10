Эксклюзив

«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...

Сегодня

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

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03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

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26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

19 апреля 2021

Lucapa Diamond организует частный просмотр редкого бриллианта

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond собирается провести эксклюзивный частный просмотр на международной выставке бриллиантов в Перте, Австралия, на следующей неделе.
Алмазная компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, вместе со своими партнерами по руднику Луло (Lulo) компаниями Endiama и Rosas & Petalas, представит на этом мероприятии исключительный драгоценный камень в форме сердца весом 15 каратов.
Lucapa Diamond и ее партнер по руднику Мотаэ (Mothae) правительство Лесото также представят необработанный белый алмаз цвета D весом 213 каратов.
«В ознаменование этого события легендарный гигантский синий кит в Музее Западной Австралии станет розовым в рамках уникального светового шоу», - сообщила Lucapa Diamond агентству Rough&Polished.
Lucapa Diamond владеет долей в 40% в ангольском руднике Луло и долей в 70% в руднике Мотаэ.
Валовая выручка Луло составила более 200 млн долларов при средней цене проданных алмазов 1 780 долларов за карат, что делает его продукцию, состоящую из аллювиальных алмазов, одной из самых дорогих в мире в долларах США за карат.
Lucapa Diamond завершила строительство и ввод в эксплуатацию нового обогатительного завода на руднике Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год, что позволит начать коммерческую добычу в январе 2019 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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