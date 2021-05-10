Lucapa Diamond организует частный просмотр редкого бриллианта

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Lucapa Diamond собирается провести эксклюзивный частный просмотр на международной выставке бриллиантов в Перте, Австралия, на следующей неделе.

Алмазная компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, вместе со своими партнерами по руднику Луло (Lulo) компаниями Endiama и Rosas & Petalas, представит на этом мероприятии исключительный драгоценный камень в форме сердца весом 15 каратов.

Lucapa Diamond и ее партнер по руднику Мотаэ (Mothae) правительство Лесото также представят необработанный белый алмаз цвета D весом 213 каратов.

«В ознаменование этого события легендарный гигантский синий кит в Музее Западной Австралии станет розовым в рамках уникального светового шоу», - сообщила Lucapa Diamond агентству Rough&Polished.

Lucapa Diamond владеет долей в 40% в ангольском руднике Луло и долей в 70% в руднике Мотаэ.

Валовая выручка Луло составила более 200 млн долларов при средней цене проданных алмазов 1 780 долларов за карат, что делает его продукцию, состоящую из аллювиальных алмазов, одной из самых дорогих в мире в долларах США за карат.

Lucapa Diamond завершила строительство и ввод в эксплуатацию нового обогатительного завода на руднике Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год, что позволит начать коммерческую добычу в январе 2019 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





