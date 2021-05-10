Эксклюзив
«Мы приветствуем обязательное клеймение в интересах потребителей, но также важно иметь надлежащую инфраструктуру, равномерно распределенную по всей Индии», - утверждает Ашиш Петхе, председатель GJC
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC), ранее известного как Всеиндийская федерация торговцев драгоценными камнями и...
Сегодня
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Lucapa Diamond организует частный просмотр редкого бриллианта
Алмазная компания, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже ASX, вместе со своими партнерами по руднику Луло (Lulo) компаниями Endiama и Rosas & Petalas, представит на этом мероприятии исключительный драгоценный камень в форме сердца весом 15 каратов.
Lucapa Diamond и ее партнер по руднику Мотаэ (Mothae) правительство Лесото также представят необработанный белый алмаз цвета D весом 213 каратов.
«В ознаменование этого события легендарный гигантский синий кит в Музее Западной Австралии станет розовым в рамках уникального светового шоу», - сообщила Lucapa Diamond агентству Rough&Polished.
Lucapa Diamond владеет долей в 40% в ангольском руднике Луло и долей в 70% в руднике Мотаэ.
Валовая выручка Луло составила более 200 млн долларов при средней цене проданных алмазов 1 780 долларов за карат, что делает его продукцию, состоящую из аллювиальных алмазов, одной из самых дорогих в мире в долларах США за карат.
Lucapa Diamond завершила строительство и ввод в эксплуатацию нового обогатительного завода на руднике Мотаэ мощностью 1,1 млн тонн руды в год, что позволит начать коммерческую добычу в январе 2019 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished