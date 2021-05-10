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12 апреля 2021
Lucapa Diamond на руднике Луло добыла алмаз массой 138 каратов
Фото: Lucapa Diamond
Lucapa Diamond добыла свой 24-й алмаз весом более 100 каратов на аллювиальном алмазном руднике Луло (Lulo) в Анголе.
В сообщении компании об этом говорится, что алмаз массой 138 каратов был извлечен на участке горной добычи 46.
Это уже седьмой алмаз массой свыше 100 каратов, добытый в 2021 году на Луло с момента начала геологоразведочных и горных работ.
Рудник Луло, принадлежащий Lucapa Diamond на 40%, ведет промышленную добычу с 2015 года.
Lucapa Diamond и ее партнеры по совместному предприятию на проекте Луло достигли весьма обнадеживающих результатов в своем поиске основного твердопородного источника аллювиальных алмазов.
Горнодобывающая компания недавно продала партию алмазного сырья с рудника Луло общим весом 4 000 каратов за 5 млн долларов. Средняя цена алмазов составила 1 239 долларов за карат.
В этом году с рудника Луло было продано 9 312 каратов алмазов за 14,5 млн долларов или по 1 557 долларов за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished