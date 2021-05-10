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12 апреля 2021
AWDC опроверг сообщения о пренебрежении со стороны Анголы
Издание Africa Intelligence сообщило, что Анголу не убедили аргументы, выдвинутые делегацией лидеров алмазной отрасли из Антверпена, которая находилась в этой южноафриканской стране в начале недели.
«Члены делегации довольны миссией и встречами, которые у них были с руководством Sodiam и Endiama. Конечно, нам нужно будет посмотреть, приведет ли это к тому, что в Антверпен начнет поступать больше продукции или нет, и возникнут ли какие-либо другие проекты в будущем», - сказала старший менеджер AWDC по коммуникациям Карен Рентмеестерс (Karen Rentmeesters).
По словам президента AWDC Хаима Плученика (Chaim Pluczenik), только 10% алмазов этой южноафриканской страны продается в Антверпене.
Президент Лоуренсу посетил Антверпен в 2018 году, всего через несколько месяцев после вступления в должность.
Во время визита он признал, что почти ничто из алмазного сырья Анголы не продавалось напрямую на рынке Антверпена в течение десятилетий.
Президент Лоуренсу заявил затем о своем желании реформировать алмазную промышленность Анголы и тесно сотрудничать с Антверпеном.
Около 86% мирового алмазного сырья продается в Антверпене, что делает город мировым лидером в торговле необработанными алмазами.
В прошлом году из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished