AWDC опроверг сообщения о пренебрежении со стороны Анголы

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Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) опроверг утверждения о том, что его попытки убедить Луанду положить конец монополии Дубая на алмазы этой страны были отклонены.

Издание Africa Intelligence сообщило, что Анголу не убедили аргументы, выдвинутые делегацией лидеров алмазной отрасли из Антверпена, которая находилась в этой южноафриканской стране в начале недели.

«Члены делегации довольны миссией и встречами, которые у них были с руководством Sodiam и Endiama. Конечно, нам нужно будет посмотреть, приведет ли это к тому, что в Антверпен начнет поступать больше продукции или нет, и возникнут ли какие-либо другие проекты в будущем», - сказала старший менеджер AWDC по коммуникациям Карен Рентмеестерс (Karen Rentmeesters).

По словам президента AWDC Хаима Плученика (Chaim Pluczenik), только 10% алмазов этой южноафриканской страны продается в Антверпене.

Президент Лоуренсу посетил Антверпен в 2018 году, всего через несколько месяцев после вступления в должность.

Во время визита он признал, что почти ничто из алмазного сырья Анголы не продавалось напрямую на рынке Антверпена в течение десятилетий.

Президент Лоуренсу заявил затем о своем желании реформировать алмазную промышленность Анголы и тесно сотрудничать с Антверпеном.

Около 86% мирового алмазного сырья продается в Антверпене, что делает город мировым лидером в торговле необработанными алмазами.

В прошлом году из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





