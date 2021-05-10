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Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
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Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
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Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
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12 апреля 2021
Индийская ювелирная промышленность выражает озабоченность в связи с публичными слушаниями, проведенными Офисом торгового представителя США
В состав группы вошли председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah); Раджив Джайн (Rajiv Jain) из Sitapura Gems & Jewelry Industry Association; Суванкар Сен (Suvankar Sen), представляющий Senco Gold Limited и подкомитет Особой экономической зоны GJEPC; Арвинд Гупта (Arvind Gupta) из Gallant Jewelry; Раджив Пандья (Rajeev Pandya) из SGJMA; и Невилл Тата (Neville Tata) из Renaissance Global.
Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Ощущение несправедливости [в Индии] приведет к реальным последствиям, таким как потеря работы и средств к существованию, а также перемещение бизнеса в такие страны, как Китай и Мексика. Американские ювелирные компании также рассчитывают на то, что индийские компании будут финансировать их бизнес, предоставляя долгосрочные кредиты и консигнационные услуги, в связи с чем могут возникнуть серьезные последствия. Нельзя было выбрать худшее время для введения этого тарифа в отношении индийских экспортеров ювелирных изделий, дела которых и так пошатнулись от последствий пандемии».
«С исчезновением выгод от общей системы преференций многие продукты, средняя цена за единицу которых была высокой, ушли либо в Китай, либо в Мексику. Таким образом, эти страны стали бенефициарами, поскольку бизнес начал покидать Индию. В последние несколько лет импорт в США с каждым годом постепенно снижался, а в последние 6-7 лет вообще не рос», - добавил Шах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished