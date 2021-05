Mountain Province объявила о срочном займе в $33 млн

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что она внесла изменения в кредитное соглашение с Dunebridge Worldwide Ltd., выступающей в качестве кредитора, добавив срочную кредитную линию на сумму $33 млн к уже открытой возобновляемой кредитной линии на сумму $25 млн.

В результате сделки условия возобновляемого механизма заимствования остались неизменными.

Независимые директора Mountain Province пришли к выводу, что сделка является разумной и представляет собой наилучшую альтернативу для компании в сложившихся обстоятельствах.

Независимые директора единогласно рекомендовали сделку совету директоров компании, который одобрил ее в качестве инструмента, направленного на улучшение финансового положения компании.

Компания Dunebridge Worldwide Ltd контролируется Дермотом Десмондом (Dermot Desmond), инсайдером и стороной, аффилированной с Mountain Province. Десмонду принадлежит около 32% акций компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished