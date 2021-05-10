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12 апреля 2021
Кольцо с кашмирским сапфиром и бриллиантами конца XIX века 19 мая будет выставлено на продажу в Нью-Йорке
Фото: Bonhams
На торгах Bonhams New York Jewels, запланированных на 19 мая, будет представлено кольцо, украшенное не подвергавшимся нагреву кашмирским сапфиром весом 5,22 карата и бриллиантами конца XIX века.
Это кольцо из розового золота 750 пробы с серебряным покрытием оценивается от 280 000 до 480 000 долларов. По данным аукционного дома, кашмирские сапфиры высоко ценятся за их редкость, красоту и уникальный яркий синий оттенок.
«Кашмирские сапфиры, обнаруженные в Индии в 1880-х годах и добывавшиеся менее десяти лет, происходят из региона Занскар в Гималаях, в месте настолько высоком и недоступном, что его называют «парящим над снегами», - говорит глава отдела драгоценностей нью-йоркской секции Bonhams Кэролайн Моррисси (Caroline Morrissey). - Кольцо с кашмирским сапфиром и бриллиантом на нашей майской распродаже - выдающийся пример этого желанного драгоценного камня, который издавна ценился королевской семьей как талисман защиты и символ власти. Голубой оттенок этого кашмирского сапфира в форме подушки весом 5,22 карата пронзительно ярок, а сам камень красиво оформлен, находясь в очаровательной оправе из десяти изысканных бриллиантов старинной европейской огранки».
На аукционе 19 мая также будут представлены кольца с бриллиантами, включая кольцо Tiffany & Co с овальным бирманским рубином цвета «голубиная кровь» смешанной огранки, а также украшения от легендарных домов Bulgari, Cartier и Van Cleef & Arpels.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished