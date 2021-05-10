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12 апреля 2021

FCRF: рост цен на цветные бриллианты в первом квартале 2021 года

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Новости
Объявляя результаты Индекса цен на цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index) за первый квартал 2021 года, Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) упоминает в пресс-релизе, что цены на цветные бриллианты выросли на 0,3% в течение первого квартала 2021 года, причем голубые камни подорожали на 0,5%, а розовые на 0,4%.
После непростого года первый квартал 2021 года доказал, что цены на цветные бриллианты устойчивы и растут по всем категориям по мере того, как дела в США постепенно приходят в норму.
В первом квартале 2021 года сегменты камней интенсивного цвета (Fancy Intense) и яркого цвета (Fancy Vivid) показали рост на 0,4% по сравнению с небольшим снижением на 0,2% в сегменте цвета нормальной интенсивности (Fancy). Заметное снижение цен в прошлом квартале произошло в сегменте цвета нормальной интенсивности для камней весом 2 карат - на 1,1%. Напротив, камни весом 2 карата интенсивного цвета продемонстрировали самый высокий рост - на 2,6% - в первом квартале 2021 года. За ними следуют камни весом 3 карата интенсивного цвета, выросшие в цене на 1,9%.
Цены на розовые бриллианты увеличились на 0,4% во всех категориях, причем этот рост возглавили бриллианты весом 2 (+1,5%) и 3 (+1,4%) карата всех уровней насыщенности. Розовые бриллианты интенсивного цвета весом 2 карата выросли в цене на 3,4%, а камни весом 3 карата на 2,3%. Цена на розовые бриллианты весом 2 карата снизилась на 1,1%.
Голубые бриллианты выросли в цене на 0,5%, при этом рост цен на бриллианты интенсивного голубого цвета весом 1,5 карата составил 2,6%. Камни весом 1,5 карата всех оттенков голубого цвета подорожали на 1,5%, при этом камни ярко-голубого цвета весом 1,5 карата выросли в цене на 1,9%. Цена на голубые бриллианты весом 3 карата снизилась на 1,4%.
Ярко-желтые бриллианты весом 3 карата и 10 каратов показали рост цен на 1,1% и 1,2% соответственно. В первом квартале 2021 года желтые бриллианты незначительно снизились в цене - на 0,2% - после стабильного года, причем камни желтого цвета весом 5 каратов упали в цене на 2,4%.
Поставщик данных для Фонда исследования цветных бриллиантов Дэвид Шара (David Shara) сказал: «По мере того, как США восстанавливаются после COVID-19, мы становимся свидетелями подъема настроения, что, в свою очередь, влияет на спрос на предметы роскоши. Сейчас мы видим и будем видеть непрерывный рост цен на цветные бриллианты».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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