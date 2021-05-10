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12 апреля 2021

Mountain Province объявила финансовые результаты за первый квартал

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Новости
Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).
Продано 603 000 каратов алмазов, общая выручка составила 54,2 млн канадских долларов (US$42,7 млн) при средней цене реализации в 90 канадских долларов за карат (US$71). Скорректированный показатель EBITDA составил 19,1 млн канадских долларов. Чистая прибыль - 7,3 млн, или 0,03 канадских доллара на акцию.
«После тяжелого квартала наше внимание теперь переключается на восполнение дефицита алмазного сырья в каратах и доходов в течение оставшейся части 2021 года… Это окажет позитивное воздействие на среднюю стоимость добытых алмазов. Мы ожидаем, что это приведет к добыче от 6,3 до 6,5 млн каратов сырья, что будет примерно на уровне или чуть ниже добычи в 6,5 млн каратов в 2020 году», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Он сообщил, что компания согласовала условия с Dunebridge Worldwide Ltd. для получения краткосрочного кредита в размере US$33 млн, «который удовлетворит наши краткосрочные потребности в ликвидности и даст время для выполнения пересмотренного плана добычи в этом году». «Этот план показывает, что мы в значительной степени компенсируем потерянное производство, выручку и денежные средства в течение 2021 года и должен позволить нам погасить этот кредит к концу 2021 года», - сказал Браун.
По его словам, алмазная промышленность хорошо справляется с текущими проблемами COVID-19, глобальные розничные торговцы продолжают сообщать о повышении доходов по мере роста экономической активности, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на цены на бриллианты и необработанные алмазы. «Мы считаем, что восстановление во всех секторах промышленности будет продолжаться до конца 2021 года», - сказал президент и главный исполнительный директор Mountain Province.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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