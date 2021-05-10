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12 апреля 2021
Mountain Province объявила финансовые результаты за первый квартал
Продано 603 000 каратов алмазов, общая выручка составила 54,2 млн канадских долларов (US$42,7 млн) при средней цене реализации в 90 канадских долларов за карат (US$71). Скорректированный показатель EBITDA составил 19,1 млн канадских долларов. Чистая прибыль - 7,3 млн, или 0,03 канадских доллара на акцию.
«После тяжелого квартала наше внимание теперь переключается на восполнение дефицита алмазного сырья в каратах и доходов в течение оставшейся части 2021 года… Это окажет позитивное воздействие на среднюю стоимость добытых алмазов. Мы ожидаем, что это приведет к добыче от 6,3 до 6,5 млн каратов сырья, что будет примерно на уровне или чуть ниже добычи в 6,5 млн каратов в 2020 году», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Он сообщил, что компания согласовала условия с Dunebridge Worldwide Ltd. для получения краткосрочного кредита в размере US$33 млн, «который удовлетворит наши краткосрочные потребности в ликвидности и даст время для выполнения пересмотренного плана добычи в этом году». «Этот план показывает, что мы в значительной степени компенсируем потерянное производство, выручку и денежные средства в течение 2021 года и должен позволить нам погасить этот кредит к концу 2021 года», - сказал Браун.
По его словам, алмазная промышленность хорошо справляется с текущими проблемами COVID-19, глобальные розничные торговцы продолжают сообщать о повышении доходов по мере роста экономической активности, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на цены на бриллианты и необработанные алмазы. «Мы считаем, что восстановление во всех секторах промышленности будет продолжаться до конца 2021 года», - сказал президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished