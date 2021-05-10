Petra Diamonds согласилась выплатить 4,3 млн фунтов стерлингов жертвам нарушения прав человека на руднике Вильямсон в Танзании

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Petra Diamonds достигла урегулирования, основанного на непринятии ответственности по искам, поданным в Лондоне британской юридической фирмой Leigh Day от имени 71 анонимного заявителя относительно предполагаемых нарушений прав человека на руднике Вильямсон (Williamson) в Танзании.

Рудник управляется компанией Williamson Diamonds Limited (WDL), 75% которой принадлежит Petra Diamonds.

Согласованная общая сумма урегулирования составляет 4,3 млн фунтов стерлингов, включая сумму, которая будет распределена между истцами Leigh Day, вклад в судебные издержки истцов и значительные средства, которые Petra Diamonds обязалась инвестировать в программы, направленные на обеспечение долгосрочной устойчивой поддержки сообществ людей, живущих вокруг рудника.

В сообщении Petra Diamond говорится, что соглашение также включает в себя схему, в соответствии с которой Petra произведет доплату 25 дополнительным потенциальным претендентам, которые выступят на заключительных этапах переговоров об урегулировании.

«Компания, совет директоров и руководство глубоко обеспокоены и опечалены обвинениями, которые касаются обращения с нелегальными старателями и другими лицами на руднике Вильямсон в Танзании или рядом с ним сторонними поставщиками услуг безопасности, - заявил не наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров Petra Diamonds Питер Хилл (Peter Hill). - Совет директоров сожалеет о гибели людей, травмах и жестоком обращении, которые, как представляется, имели место вокруг рудника. Соглашение, достигнутое с заявителями, в сочетании с другими принятыми мерами направлено на обеспечение возмещения ущерба и предотвращение возможных инцидентов в будущем».

В результате расследования Petra Diamonds признает, что в прошлом имели место инциденты, которые, к сожалению, привели к гибели людей, травмам и жестокому обращению с нелегальными старателями на территории специальной лицензии на добычу полезных ископаемых WDL.

Инциденты, о которых идет речь, касались стороннего поставщика услуг безопасности WDL – компании Zenith Security, а также полиции Танзании. В ходе расследования не было обнаружено доказательств того, что сотрудники WDL были непосредственно причастны к этим действиям.

«Хотя Petra Diamonds Limited (PDL) не принимает непосредственного участия в операциях на руднике и не принимала непосредственного участия в событиях, она считает, что согласованное урегулирование уравновешивает интересы заинтересованных сторон с интересами местного сообщества и позволяет избежать затяжных и дорогостоящих судебных разбирательств, судебные издержки на которые, даже если бы Petra Diamonds победила, вряд ли можно было бы возместить», - говорится в сообщении компании.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





