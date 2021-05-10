Бриллиант АЛРОСА продан на Christie's

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Исключительно чистый бриллиант компании АЛРОСА, масса которого составляет более 100 каратов, продан на аукционе Christie's Magnificent Jewels. Частный клиент приобрел драгоценный камень за 14 миллионов долларов, сообщает сайт vesti.ru.

Бриллиант носит название The Spectacle. Он является крупнейшим в истории российской огранки. Его отличают высочайшие характеристики цвета и чистоты.

Камень создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, который был добыт в 2016 году на шахте «Зарница». Данный кристалл является одним из самых крупных, добытый компанией АЛРОСА в 21 веке.

Rapaport List оценивает стоимость камня данного размера с подобными характеристиками в 17 200 000 долларов США.



Владимир Малахов, Rough&Polished





