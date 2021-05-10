Эксклюзив

АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом

Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...

10 мая 2021

Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое

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03 мая 2021

Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли

Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...

26 апреля 2021

Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»

На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...

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Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности

П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...

12 апреля 2021

Бриллиант АЛРОСА продан на Christie's

Сегодня
Новости
Исключительно чистый бриллиант компании АЛРОСА, масса которого составляет более 100 каратов, продан на аукционе Christie's Magnificent Jewels. Частный клиент приобрел драгоценный камень за 14 миллионов долларов, сообщает сайт vesti.ru.
Бриллиант носит название The Spectacle. Он является крупнейшим в истории российской огранки. Его отличают высочайшие характеристики цвета и чистоты.
Камень создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, который был добыт в 2016 году на шахте «Зарница». Данный кристалл является одним из самых крупных, добытый компанией АЛРОСА в 21 веке.
Rapaport List оценивает стоимость камня данного размера с подобными характеристиками в 17 200 000 долларов США. 

Владимир Малахов, Rough&Polished


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