Только 10% необработанных алмазов Анголы продается в Антверпене – AWDC

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Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) предпринимает шаги для привлечения алмазов из Анголы в крупнейший в мире алмазный центр в Бельгии.

Только 10% алмазов этой южноафриканской страны продаются в Антверпене, утверждает президент AWDC Хаим Плученик (Chaim Pluczenik) в заявлении, отправленном Rough&Polished из Луанды по электронной почте, где он находится с визитом вместе с другими высокопоставленными делегатами из бельгийского Антверпена.

«Производители со всего мира прежде всего привозят свое алмазное сырье в Антверпен, потому что мы можем гарантировать максимальную выручку и истинную рыночную стоимость, но сегодня едва ли 10% алмазов Анголы попадает на открытый рынок Антверпена, - отметил он. - Мы находимся здесь [в Анголе], чтобы поговорить о том, как Антверпен может внести свой вклад и гарантировать, что Ангола в полной мере использует преимущества этого драгоценного ресурса при полной прозрачности и что мы можем сделать для поддержки Анголы, делясь своими знаниями, опытом и связями, чтобы построить устойчивую алмазную промышленность, используя ее огромный потенциал».

Президент Лоуренсу посетил Антверпен в 2018 году, всего через несколько месяцев после вступления в должность.

Во время визита он признал, что почти ничто из алмазного сырья Анголы не продавалось напрямую на рынке Антверпена в течение десятилетий.

Президент Лоуренсу заявил затем о своем желании реформировать алмазную промышленность Анголы и тесно сотрудничать с Антверпеном.

Члены делегации Антверпена встретились с министром минеральных ресурсов Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), с руководителями Endiama и Sodiam Жозе Мануэлем Гангой Жуниором (José Manuel Ganga Júnior) и Эужениу Браву да Роза (Eugénio Bravo Da Rosa), а также с другими представителями ангольской промышленности, участвуя в деловых встречах один на один во время официальных и неформальных контактов в течение двухдневного визита.

Визит антверпенских торговцев, специализированных производителей бриллиантов, горняков, представителей тендерных домов и экспертов по химической очистке алмазного сырья знаменует собой следующий шаг в партнерстве Анголы и Антверпена.

Около 86% мирового алмазного сырья продается в Антверпене, что делает город мировым лидером в торговле необработанными алмазами.

В прошлом году из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





