Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
АЛРОСА представила результаты продаж за апрель 2021 года
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле составил $401 млн, в том числе алмазного сырья – $383 млн, бриллиантов − $18 млн, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Всего за четыре месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,561 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,509 млрд, бриллиантов – $51 млн.
«В апреле спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта был устойчиво высоким. При этом уровень запасов сырья в гранильном секторе остается умеренным, а ситуация на рынке необработанных алмазов постепенно смещается в сторону дефицита предложения из-за структурного сокращения действующих мощностей по добыче алмазов в мире. Результаты АЛРОСА в апреле были поддержаны успешными аукционами высококачественного крупного алмазного сырья, а также сильными продажами бриллиантов», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев (Evgeny Agureev).
Алекс Шишло для Rough&Polished