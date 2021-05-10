АЛРОСА представила результаты продаж за апрель 2021 года

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АЛРОСА сообщила предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за апрель 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в апреле составил $401 млн, в том числе алмазного сырья – $383 млн, бриллиантов − $18 млн, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всего за четыре месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $1,561 млрд, в том числе алмазного сырья – $1,509 млрд, бриллиантов – $51 млн.

«В апреле спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта был устойчиво высоким. При этом уровень запасов сырья в гранильном секторе остается умеренным, а ситуация на рынке необработанных алмазов постепенно смещается в сторону дефицита предложения из-за структурного сокращения действующих мощностей по добыче алмазов в мире. Результаты АЛРОСА в апреле были поддержаны успешными аукционами высококачественного крупного алмазного сырья, а также сильными продажами бриллиантов», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев (Evgeny Agureev).



Алекс Шишло для Rough&Polished



