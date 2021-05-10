RJC объявил о новых назначениях в совет директоров

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Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), головная организация по установлению стандартов для всей цепочки поставок ювелирных изделий и часов, объявил о новых назначениях в совет директоров на ежегодном общем собрании.

Переизбраны председатель совета директоров RJC Дэвид Буффар (David Bouffard) из ювелирной компании Signet и Питер Каракчиев (Peter Karakchiev), заместитель президента АЛРОСА.

Численность членов RJC сегодня превышает 1400 компаний и ассоциаций, которые объединяет общая убежденность, что все ювелирные изделия должны производиться ответственно, способствуя процветанию и сохранению планеты.



Алекс Шишло для Rough&Polished



