Бриллиант Sakura займет центральное место на аукционе Christie’s в Гонконге 23 мая

Фото: Christie's

На аукционе Christie's Hong Kong Magnificent Jewels будет представлен бриллиант Sakura («Сакура») - яркий пурпурно-розовый драгоценный камень весом 15,81 карата, безупречный внутри.Этот самый большой в мире пурпурно-розовый бриллиант займет центральное место на аукционе вместе с бриллиантом Sweet Heart («Любимый») - ярко-розовым камнем в форме сердца весом 4,19 карата.Кроме того, без стартовой цены будет предложен безупречный бриллиант огранки «бриолет», цвета D, весом 50,05 карата.На аукционе также будет представлен выдающийся выбор изысканных драгоценных камней, жадеита и потрясающих легендарных украшений с автографами от прославленных ювелирных домов, демонстрирующих все самое лучшее из роскоши.Аукцион состоится в 14:00 23 мая 2021 года.