Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Бриллиант Sakura займет центральное место на аукционе Christie’s в Гонконге 23 мая
Фото: Christie's
На аукционе Christie's Hong Kong Magnificent Jewels будет представлен бриллиант Sakura («Сакура») - яркий пурпурно-розовый драгоценный камень весом 15,81 карата, безупречный внутри.
Этот самый большой в мире пурпурно-розовый бриллиант займет центральное место на аукционе вместе с бриллиантом Sweet Heart («Любимый») - ярко-розовым камнем в форме сердца весом 4,19 карата.
Кроме того, без стартовой цены будет предложен безупречный бриллиант огранки «бриолет», цвета D, весом 50,05 карата.
На аукционе также будет представлен выдающийся выбор изысканных драгоценных камней, жадеита и потрясающих легендарных украшений с автографами от прославленных ювелирных домов, демонстрирующих все самое лучшее из роскоши.
Аукцион состоится в 14:00 23 мая 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished