У производителя МПГ Eastplats вырос доход от производств, размещенных в ЮАР

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Компания Eastplats, владеющая активами по производству металлов платиновой группы (МПГ) и хрома в Южной Африке, зафиксировала рост выручки на 43%, до 56,1 млн долларов США, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по сравнению с 39,2 млн долларов в предыдущем году.

В сообщении компании говорится, что рост выручки обусловлен сильными производственными результатами проекта по вторичной обработке отходов.

Вместе с тем компания зафиксировала чистый убыток для акционеров в размере 8 млн долларов или 0,08 доллара на акцию за год, закончившийся 31 декабря, по сравнению с прибылью для акционеров в размере 100 000 долларов или 0,00 доллара на акцию за предыдущий год, в результате увеличения неденежных финансовых затрат, убытков от курсовой разницы и юридического урегулирования расчетов с AlphaGlobal.

В 2020 году компания Eastplats произвела около 134 тонн прессованного концентрата МПГ из фильтрационного осадка и поставила потребителям 32,18 тонны.

В начале этого года она завершила реконфигурацию и оптимизацию участка D по производству МПГ, включая финансирование некоторых начальных работ, необходимых для перезапуска основной линии производства МПГ.

Компания также сообщила о производстве 987 003 тонн хромового концентрата, что на 68% больше, чем в 2019 году.

«Первый полный месяц работы участка D - важный прорыв для компании, - сказала исполнительный директор Eastplats Дайана Ху (Diana Hu). - Это не только создало новый поток доходов в дополнение к доходам компании от производства хрома, но также поможет и ускорит повторный ввод в эксплуатацию главного контура МПГ, который, как ожидается, добавит с сентября еще от 600 до 800 т в месяц концентратов МПГ, что станет значительным импульсом для работы и роста выручки компании».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





