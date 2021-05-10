Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
У производителя МПГ Eastplats вырос доход от производств, размещенных в ЮАР
В сообщении компании говорится, что рост выручки обусловлен сильными производственными результатами проекта по вторичной обработке отходов.
Вместе с тем компания зафиксировала чистый убыток для акционеров в размере 8 млн долларов или 0,08 доллара на акцию за год, закончившийся 31 декабря, по сравнению с прибылью для акционеров в размере 100 000 долларов или 0,00 доллара на акцию за предыдущий год, в результате увеличения неденежных финансовых затрат, убытков от курсовой разницы и юридического урегулирования расчетов с AlphaGlobal.
В 2020 году компания Eastplats произвела около 134 тонн прессованного концентрата МПГ из фильтрационного осадка и поставила потребителям 32,18 тонны.
В начале этого года она завершила реконфигурацию и оптимизацию участка D по производству МПГ, включая финансирование некоторых начальных работ, необходимых для перезапуска основной линии производства МПГ.
Компания также сообщила о производстве 987 003 тонн хромового концентрата, что на 68% больше, чем в 2019 году.
«Первый полный месяц работы участка D - важный прорыв для компании, - сказала исполнительный директор Eastplats Дайана Ху (Diana Hu). - Это не только создало новый поток доходов в дополнение к доходам компании от производства хрома, но также поможет и ускорит повторный ввод в эксплуатацию главного контура МПГ, который, как ожидается, добавит с сентября еще от 600 до 800 т в месяц концентратов МПГ, что станет значительным импульсом для работы и роста выручки компании».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished