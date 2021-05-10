Средняя цена алмазов с рудника Луло достигла 1 239 долларов за карат

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Компания Lucapa Diamond продала партию алмазов общим весом 4 000 каратов с принадлежащего ей на 40% рудника Луло (Lulo) в Анголе за 5 млн долларов США. По ее информации, средняя цена алмазов составила 1 239 долларов за карат.

Lucapa Diamond сообщила, что на продажу не были выставлены семь дорогих алмазов, включая два розовых, отложенных для торгов, которые состоятся позднее.

В этом году с рудника Луло было продано 9 312 каратов алмазного сырья на сумму 14,5 млн долларов или по средней цене 1 557 долларов за карат.

На руднике Луло коммерческая добыча ведется с 2015 года, и на сегодняшний день там добыто более двадцати алмазов весом более 100 каратов, включая кристалл типа IIa цвета D массой 404 карата.

Lucapa Diamond и ее партнеры по совместному предприятию на проекте Луло достигли весьма обнадеживающих результатов в своем поиске основного твердопородного источника аллювиальных алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





