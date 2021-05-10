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АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
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Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Средняя цена алмазов с рудника Луло достигла 1 239 долларов за карат
Lucapa Diamond сообщила, что на продажу не были выставлены семь дорогих алмазов, включая два розовых, отложенных для торгов, которые состоятся позднее.
В этом году с рудника Луло было продано 9 312 каратов алмазного сырья на сумму 14,5 млн долларов или по средней цене 1 557 долларов за карат.
На руднике Луло коммерческая добыча ведется с 2015 года, и на сегодняшний день там добыто более двадцати алмазов весом более 100 каратов, включая кристалл типа IIa цвета D массой 404 карата.
Lucapa Diamond и ее партнеры по совместному предприятию на проекте Луло достигли весьма обнадеживающих результатов в своем поиске основного твердопородного источника аллювиальных алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished