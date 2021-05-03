Майский аукцион АО «АГД ДАЙМОНДС»

Фото: АГД ДАЙМОНДС

На аукционе по продаже алмазного сырья, проведенном 10 мая компанией Grib Diamonds, базирующейся в Антверпене и являющейся торговым подразделением АО «АГД ДАЙМОНДС», выручка превысила 26 млн долларов США.Покупателям было предложено около шести тысяч каратов алмазов. Аукционные лоты включали в себя кристаллы массой 10,8 карат и выше. Выручка за три алмаза общей массой более 400 карат достигла почти 8 млн долларов, причем один из кристаллов массой 186 карат принес компании 3,7 млн долларов, что сделало его самым дорогим алмазом из всех, когда-либо реализованных Grib Diamonds.В результате предыдущего аукциона компания реализовала более 580 тысяч карат алмазного сырья, выручив около 40 млн долларов на фоне укрепления цен на рынке.АО «АГД ДАЙМОНДС», являющаяся правопреемником Северного геологоразведочного треста, основанного в 1931 году, ведет добычу алмазов на ГОКе им. В. Гриба в Архангельской области. Приоритетным направлением своей работы компания считает внедрение современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде.