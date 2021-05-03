Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
Вчера
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Майский аукцион АО «АГД ДАЙМОНДС»
Фото: АГД ДАЙМОНДС
На аукционе по продаже алмазного сырья, проведенном 10 мая компанией Grib Diamonds, базирующейся в Антверпене и являющейся торговым подразделением АО «АГД ДАЙМОНДС», выручка превысила 26 млн долларов США.
Покупателям было предложено около шести тысяч каратов алмазов. Аукционные лоты включали в себя кристаллы массой 10,8 карат и выше. Выручка за три алмаза общей массой более 400 карат достигла почти 8 млн долларов, причем один из кристаллов массой 186 карат принес компании 3,7 млн долларов, что сделало его самым дорогим алмазом из всех, когда-либо реализованных Grib Diamonds.
В результате предыдущего аукциона компания реализовала более 580 тысяч карат алмазного сырья, выручив около 40 млн долларов на фоне укрепления цен на рынке.
АО «АГД ДАЙМОНДС», являющаяся правопреемником Северного геологоразведочного треста, основанного в 1931 году, ведет добычу алмазов на ГОКе им. В. Гриба в Архангельской области. Приоритетным направлением своей работы компания считает внедрение современных, экологически чистых технологий и оборудования, не наносящих ущерба окружающей среде.