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12 апреля 2021

CNRG осуждает контрабанду золота в Зимбабве

Сегодня
Новости
Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) выразил серьезную озабоченность по поводу продолжающейся контрабанды минеральных ресурсов Зимбабве, особенно золота, преступными сетями, имеющими политические связи.
Это заявление последовало после воскресного ареста Ташинга Ньяши Масинире (Tashinga Nyasha Masinire) в международном аэропорту имени О. Р. Тамбо в Южной Африке по обвинению в незаконном хранении 23 золотых слитков на сумму 11 млн рандов или 700 000 долларов.
Он вылетел из международного аэропорта имени Роберта Мугабе в Хараре, Зимбабве, причем сотрудники службы безопасности аэропорта ничего у него не обнаружили.
Золото было найдено в багаже Масинире, и он не смог предоставить разрешения на перевозку драгоценного металла.
«Арест Масинире властями Южной Африки вызывает вопросы о надежности аэропортов Зимбабве, - заявил Центр управления природными ресурсами. - Беспрепятственный отъезд Масинире с его добычей показывает причастность иммиграционных властей и служб безопасности Зимбабве к контрабанде полезных ископаемых страны».
Арест Масинире последовал за громким арестом президента Федерации горняков Зимбабве Генриетты Рушвайя (Henrietta Rushwaya) в октябре 2020 года, у которой было обнаружено контрабандное золото в размере 6 кг.
Рушвайя еще не проходила процедуры судебного разбирательства и остается президентом Федерации горняков Зимбабве.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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