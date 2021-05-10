Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
10 мая 2021
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Индийские ювелиры получают временное освобождение от «обязательного клеймения» до 14 июня 2021 года
По словам Рохана Шаха (Rohan Shah), старшего адвоката, выступающего от GJC на виртуальном слушании, новая норма, делающая обязательным клеймение золотых украшений перед их хранением или продажей начиная с 1 июня 2021 года, принесет большие трудности 500 000 ювелиров в Индии. Кроме того, он сказал, что процент доступных в Индии центров клеймения составляет около 34% от необходимого количества и по крайней мере в 488 округах нет центров клеймения вообще. Клеймению подлежат около 60 млрд ювелирных изделий, и любое нарушение указанного Закона о Бюро индийских стандартов от 2016 года (Закон BIS) будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Пока невозможно промаркировать все ювелирные изделия, имеющиеся в наличии в настоящее время, до того, как эти положения закона вступят в силу. Кроме того, дело осложняется существующими ограничениями, связанными с коронавирусом, которые не позволяют людям совершать поездки из одного района в другой.
Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Правительство не может сажать в тюрьму любого ювелира или налагать какие-либо штрафы за любой дефолт. Мы полагаем, что BIS примет во внимание серьезность судебного постановления, попытается решить то, что предусмотрено судом, и задержит обязательное клеймение до тех пор, пока все не будет исправлено в отрасли, которая в равной степени заинтересована в том, чтобы клеймение применялось разумно».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished