Индийские ювелиры получают временное освобождение от «обязательного клеймения» до 14 июня 2021 года

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В ответ на судебную петицию, поданную Всеиндийским советом по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC), коллегия Высокого суда в Нагпуре 7 мая 2021 года вынесла временное предписание, запрещающее Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards, BIS) принимать какие-либо принудительные меры против ювелиров, которые могут не соблюдать правила обязательного клеймения BIS из-за отсутствия инфраструктуры. Суд постановил, что «никакие принудительные меры не должны применяться к ювелирам в соответствии с разделом 29 (2) Закона о BIS от 2016 года до 14 июня 2021 года».

По словам Рохана Шаха (Rohan Shah), старшего адвоката, выступающего от GJC на виртуальном слушании, новая норма, делающая обязательным клеймение золотых украшений перед их хранением или продажей начиная с 1 июня 2021 года, принесет большие трудности 500 000 ювелиров в Индии. Кроме того, он сказал, что процент доступных в Индии центров клеймения составляет около 34% от необходимого количества и по крайней мере в 488 округах нет центров клеймения вообще. Клеймению подлежат около 60 млрд ювелирных изделий, и любое нарушение указанного Закона о Бюро индийских стандартов от 2016 года (Закон BIS) будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Пока невозможно промаркировать все ювелирные изделия, имеющиеся в наличии в настоящее время, до того, как эти положения закона вступят в силу. Кроме того, дело осложняется существующими ограничениями, связанными с коронавирусом, которые не позволяют людям совершать поездки из одного района в другой.

Ашиш Петхе (Ashish Pethe), председатель GJC, сказал: «Правительство не может сажать в тюрьму любого ювелира или налагать какие-либо штрафы за любой дефолт. Мы полагаем, что BIS примет во внимание серьезность судебного постановления, попытается решить то, что предусмотрено судом, и задержит обязательное клеймение до тех пор, пока все не будет исправлено в отрасли, которая в равной степени заинтересована в том, чтобы клеймение применялось разумно».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





