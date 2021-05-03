Организации отрасли природных алмазов попросили компанию Pandora исправить ее недавнее публичное заявление

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Недовольные тем, что компания Pandora, один из ведущих мировых ритейлеров ювелирных изделий низкого ценового сегмента, выступила с публичным заявлением, в котором выращенные в лаборатории бриллианты позиционируются как этический выбор по сравнению с природными бриллиантами, руководители Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), Всемирного алмазного Совета (World Diamond Council, WDC), Всемирной ювелирной конфедерации (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO), Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturing Association, IDMA) встали на защиту природных бриллиантов.

Назвав изложение своей позиции компанией Pandora ложным и вводящим в заблуждение, эти отраслевые организации заявили, что «Pandora продает только 50 000 украшений с мелкими бриллиантами из общего годового объема продаж в 85 000 000 изделий. С точки зрения маркетинга, стратегическое решение Pandora перейти на гораздо более дешевые лабораторные бриллианты само по себе может быть разумным маркетинговым решением, поскольку бриллианты составляют такой небольшой сегмент в ее каталоге продукции. Но формулировка, которую Pandora выбрала для мотивации и объявления своего решения, была откровенно предосудительной и безответственной. Следовательно, это не мелочь, и мы надеемся, что Pandora публично покается и принесет свои извинения», - заявили организации, занимающиеся производством природных алмазов и бриллиантов.

Они подчеркнули, что в отрасли природных алмазов работают десятки миллионов людей по всему миру, которые зависят от дохода и благосостояния, обеспечиваемых отраслью природных алмазов, особенно сейчас в большей степени, чем когда-либо, учитывая трудности, вызванные пандемией COVID-19. Вводящее в заблуждение обоснование, выдвинутое в заявлении компании Pandora и подразумевающее, что отрасль природных алмазов менее этична, может быть непреднамеренным, но окажет существенное влияние на сообщества этих людей в развивающихся странах. Поэтому отраслевые организации призвали компанию Pandora поддержать такие сообщества, исправив свое заявление.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





