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12 апреля 2021
Организации отрасли природных алмазов попросили компанию Pandora исправить ее недавнее публичное заявление
Назвав изложение своей позиции компанией Pandora ложным и вводящим в заблуждение, эти отраслевые организации заявили, что «Pandora продает только 50 000 украшений с мелкими бриллиантами из общего годового объема продаж в 85 000 000 изделий. С точки зрения маркетинга, стратегическое решение Pandora перейти на гораздо более дешевые лабораторные бриллианты само по себе может быть разумным маркетинговым решением, поскольку бриллианты составляют такой небольшой сегмент в ее каталоге продукции. Но формулировка, которую Pandora выбрала для мотивации и объявления своего решения, была откровенно предосудительной и безответственной. Следовательно, это не мелочь, и мы надеемся, что Pandora публично покается и принесет свои извинения», - заявили организации, занимающиеся производством природных алмазов и бриллиантов.
Они подчеркнули, что в отрасли природных алмазов работают десятки миллионов людей по всему миру, которые зависят от дохода и благосостояния, обеспечиваемых отраслью природных алмазов, особенно сейчас в большей степени, чем когда-либо, учитывая трудности, вызванные пандемией COVID-19. Вводящее в заблуждение обоснование, выдвинутое в заявлении компании Pandora и подразумевающее, что отрасль природных алмазов менее этична, может быть непреднамеренным, но окажет существенное влияние на сообщества этих людей в развивающихся странах. Поэтому отраслевые организации призвали компанию Pandora поддержать такие сообщества, исправив свое заявление.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished