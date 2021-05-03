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12 апреля 2021
Компания по добыче драгоценных металлов Sibanye Stillwater увеличила базовую прибыль в первом квартале
Это на 78% превышает скорректированный показатель EBITDA за первый квартал 2020 года, составлявший 11 132 млн рандов (724 млн долларов США), что на тот момент стало рекордным кварталом для группы.
В сообщении Sibanye Stillwater говорится, что ее предприятия по производству металлов платиновой группы (МПГ) в Южной Африке, в частности, выиграли от высоких операционных показателей и резкого повышения цен на МПГ, что привело к увеличению их скорректированной EBITDA на 90%, до 15 280 млн рандов (1 021 млн долларов США) с 8 043 млн рандов (523 млн долларов США) в первом квартале 2020 года.
«Примечательно, что скорректированная EBITDA, генерируемая южноафриканскими предприятиями по производству МПГ в этом квартале, превышает общие затраты на приобретение этих производств, что подчеркивает значительную отдачу от уже вложенных инвестиций и будущих непредвиденных прибылей, на которые акционеры могут и дальше рассчитывать, - говорится в сообщении компании. - С учетом того, что во втором квартале 2021 года корзина МПГ (4E), состоящая из платины, палладия, родия и золота, продолжала расти в цене, перспективы на год весьма многообещающие».
В течение первого квартала 2021 года цены на драгоценные металлы оставались высокими, при этом цены на палладий и родий снова достигли рекордных уровней, чему способствовали продолжающиеся перебои в поставках и высокий физический спрос.
Как отмечает Sibanye Stillwater, рынки МПГ остаются напряженными, а фундаментальный прогноз по этим металлам позитивный.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе МПГ и «зеленые» металлы этой промышленной группы будут продолжать играть решающую роль по мере того, как настроения в мире смещаются в сторону более экологически сознательного будущего.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished