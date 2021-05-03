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12 апреля 2021
Lucara Diamond возвращается на более высокий уровень операционной маржи
У этой алмазодобывающей компании с двойным листингом в первом квартале 2020 года скорректированная EBITDA составила 8,1 млн долларов.
В первом квартале этого года Lucara Diamond сообщила о чистой прибыли в размере 3,4 млн долларов и прибыли на акцию в 0,01 доллара по сравнению с чистым убытком в размере 3,2 млн долларов и убытком на акцию в размере 0,01 доллара годом ранее.
В сообщении компании говорится, что стоимость алмазного сырья, проданного через платформу Clara в первом квартале, составила 6 млн долларов за шесть торговых сессий, что вдвое больше, чем 3 млн долларов за тот же период в 2020 году.
С начала года наблюдается сильный рост цен по каждой сделке.
Lucara Diamond сообщила, что в первом квартале добыла 80 014 каратов алмазов, при этом их содержание в 100 тоннах руды составило 11,9 карата.
Согласно сообщению, компания извлекла два алмаза массой более 300 каратов и еще два массой более 200 каратов.
В первом квартале в результате прямого помола были извлечены как минимум 188 алмазов специальных размеров (+10,8 карата), что составляет 6,8% от общей массы извлеченных камней в каратах и соответствует ожидания по ресурсам рудника.
Прогноз добычи алмазов Lucara Diamond на 2021 год остался неизменным - на уровне от 340 000 каратов до 370 000 каратов; выручка прогнозируется на уровне от 180 до 210 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished