Barrick Gold увеличила прибыль в первом квартале

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Прибыль компании Barrick Gold в первом квартале выросла на 78%, до 507 млн долларов США с 285 млн долларов годом ранее, чему способствовали высокие цены на золото и медь.

В сообщении компании говорится, что цены на реализованное золото взлетели на 11,8%, до 1 777 долларов за унцию, в то время как производство золота упало с 1,25 млн унций до 1,10 млн из-за снизившегося содержания металла в руде на руднике Пуэбло Вьехо (Pueblo Viejo) в Доминиканской Республике.

«Рост цен на золото вызвал возрождение краткосрочного поведения, которое ранее преследовало рынок, когда ряд инвесторов сосредоточились на краткосрочной выгоде, а не на устойчивом росте, - говорит исполнительный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow). - Но Barrick строит бизнес на долгосрочную перспективу, и мы по-прежнему твердо сосредоточены на будущем, а также на создании и доставке долгосрочной стоимости нашим акционерам и всем другим заинтересованным сторонам».

Компания заявила, что производство во втором полугодии, по прогнозам, вырастет отчасти из-за увеличения объемов подземной добычи на руднике Бульянхулу (Bulyanhulu) в Танзании и более высокого ожидаемого содержания золота в руде на руднике Лумвана (Lumwana) в Замбии.

Согласно Barrick Gold, выручка от ее медных рудников в Чили, Саудовской Аравии и Замбии увеличилась на 31% по сравнению с четвертым кварталом благодаря более высоким ценам.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





