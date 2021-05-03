Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
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Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Barrick Gold увеличила прибыль в первом квартале
В сообщении компании говорится, что цены на реализованное золото взлетели на 11,8%, до 1 777 долларов за унцию, в то время как производство золота упало с 1,25 млн унций до 1,10 млн из-за снизившегося содержания металла в руде на руднике Пуэбло Вьехо (Pueblo Viejo) в Доминиканской Республике.
«Рост цен на золото вызвал возрождение краткосрочного поведения, которое ранее преследовало рынок, когда ряд инвесторов сосредоточились на краткосрочной выгоде, а не на устойчивом росте, - говорит исполнительный директор компании Марк Бристоу (Mark Bristow). - Но Barrick строит бизнес на долгосрочную перспективу, и мы по-прежнему твердо сосредоточены на будущем, а также на создании и доставке долгосрочной стоимости нашим акционерам и всем другим заинтересованным сторонам».
Компания заявила, что производство во втором полугодии, по прогнозам, вырастет отчасти из-за увеличения объемов подземной добычи на руднике Бульянхулу (Bulyanhulu) в Танзании и более высокого ожидаемого содержания золота в руде на руднике Лумвана (Lumwana) в Замбии.
Согласно Barrick Gold, выручка от ее медных рудников в Чили, Саудовской Аравии и Замбии увеличилась на 31% по сравнению с четвертым кварталом благодаря более высоким ценам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished