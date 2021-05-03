HB Antwerp и Sarine Technologies заключают партнерство в сфере технологических решений

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Sarine Technologies Ltd, мировой лидер в разработке, производстве и продаже продуктов точных технологий для оценки, планирования, обработки, сортировки и торговли алмазами и драгоценными камнями, присоединилась к HB Antwerp в качестве технологического партнера, согласно пресс-релизу Sarine Technologies.

HB Antwerp - компания, базирующаяся в Антверпене, деятельность которой сосредоточена на применении технологических решений при поиске, оценке и огранке алмазов. HB Antwerp применяет инновационную методологию, разработанную для упрощения сложных задач и проблем в глобальной цепочке поставок алмазов и повышении прозрачности.

HB Antwerp аутентифицирует каждый этап своей цепочки создания стоимости, осуществленный в Антверпене, используя собственную уникальную технологию блокчейна и запатентованные технологии отслеживания происхождения камней в сочетании с решением по такому же отслеживанию компании Sarine Technologies. Это позволяет HB Antwerp предлагать люксовым брендам и частным потребителям индивидуальный продукт.

В рамках этого нового партнерства с HB Antwerp Sarine Technologies также будет предоставлять свои ведущие в отрасли технологии сканирования, планирования и искусственного интеллекта Galaxy®, которые будут полностью интегрированы с запатентованными технологиями HB Antwerp на протяжении всего процесса, от поиска алмазного сырья до конечного результата. Партнерство нацелено на демонстрацию того, что прозрачность и открытое сотрудничество могут принести пользу всем заинтересованным сторонам по всей цепочке создания стоимости.

Кроме того, две компании также договорились изучить возможность совместной разработки новых технологий на базе своих научно-исследовательских центров в Израиле и Бельгии. HB Antwerp будет выплачивать Sarine Technologies вознаграждение в виде процента от стоимости произведенных бриллиантов.

Рафаэль Паписмедов (Rafael Papismedov), директор по вопросам стратегии HB Antwerp, прокомментировал: «HB Antwerp и Sarine Technologies имеют прочную основу для сотрудничества, учитывая передовые технологии и решения Sarine Technologies, которые сочетаются с уникальными возможностями и видением HB Antwerp для оптимизации цепочки создания стоимости и предоставления конечным потребителям услуг и необходимых им качественных продуктов, а также для обеспечения прозрачности и уверенности, которых они сейчас требуют. Мы приветствуем Sarine Technologies в нашей экосистеме и надеемся использовать наши совместные возможности».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Group, отметил: «Экосистема HB Antwerp является значительным шагом на пути к столь необходимой оптимизации цепочки создания стоимости в алмазной отрасли. Эта новая парадигма, объединяющая производителей алмазного сырья, производителей и розничных продавцов бриллиантов, опирающаяся на новейшие технологии, может произвести революцию в нашей промышленности. Мы гордимся тем, что являемся партнером в этой новой парадигме, и очень воодушевлены потенциалом этой новой инновационной экосистемы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





