WGC: рост числа случаев COVID в Индии замедлил восстановление спроса в первом квартале

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Вслед за здоровым розничным спросом в марте потребительский спрос в Индии в апреле замедлился под давлением резкого роста числа случаев заражения COVID и роста внутренних цен на золото. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), во многих штатах Индии введены частичные локдауны и только основные предприятия остаются открытыми.

Согласно WGC, доверие потребителей упало, а неофициальные данные свидетельствуют о росте отложенных свадеб, что повлияло на соответствующие покупки.

Усиление ограничений привело к постепенному снижению продаж в течение апреля.

При более низком розничном спросе внутренние наценки на золото к последней неделе месяца упали до 0,5-1 доллара за унцию по сравнению с наценками в 3-4 доллара за унцию в конце марта.

WGC прогнозирует, что Акшая Трития, крупный праздник, во время которого совершаются покупки золота, выпадет на 14 мая, и продажи золота, вероятно, превысят минимальную прошлогоднюю базу, но рост числа случаев COVID способен снизить общий уровень спроса. Продажи могут получить незначительную поддержку за счет цифровых или омниканальных стратегий розничных продавцов, которые разрабатывались в прошлом году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





