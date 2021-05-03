Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
Вчера
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
WGC: рост числа случаев COVID в Индии замедлил восстановление спроса в первом квартале
Согласно WGC, доверие потребителей упало, а неофициальные данные свидетельствуют о росте отложенных свадеб, что повлияло на соответствующие покупки.
Усиление ограничений привело к постепенному снижению продаж в течение апреля.
При более низком розничном спросе внутренние наценки на золото к последней неделе месяца упали до 0,5-1 доллара за унцию по сравнению с наценками в 3-4 доллара за унцию в конце марта.
WGC прогнозирует, что Акшая Трития, крупный праздник, во время которого совершаются покупки золота, выпадет на 14 мая, и продажи золота, вероятно, превысят минимальную прошлогоднюю базу, но рост числа случаев COVID способен снизить общий уровень спроса. Продажи могут получить незначительную поддержку за счет цифровых или омниканальных стратегий розничных продавцов, которые разрабатывались в прошлом году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished