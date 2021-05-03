Недавний всплеск импорта золота в Китае указывает на высокий спрос во втором квартале

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АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
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Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Недавний всплеск импорта золота в Китае указывает на высокий спрос во втором квартале
Но с учетом продленного праздника Международного дня труда, начинающегося 1 мая, и пандемии, которая в настоящее время хорошо сдерживается, спрос на золото может вырасти в это межсезонье. Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) также ожидал, что спрос на свадебные украшения может оказать существенную поддержку рынку, поскольку многие пары планируют провести свои откладывавшиеся свадьбы во время приближающегося праздника. Это нашло отражение в средней надбавке к цене на золото в местной валюте в апреле в размере 11 долларов за унцию, что на 3,6 доллара за унцию выше, чем в марте.
В апреле появились указания на то, что Народный банк Китая разрешил импорт примерно 150 т золота.
Последние данные китайской таможни показали, что импорт в марте составил 38 тонн, что на 32 тонны больше по сравнению с мартом прошлого года и на 20 тонн больше в годовом исчислении. Пандемический март 2020 года и меньшее количество рабочих дней в феврале 2021 года стали основными причинами значительного роста.
Потребление золота в Китае выросло в 2021 году, в то время как импорт несколько снизился с начала 2020 года, что привело к ужесточению условий спроса и предложения и разницы между ценами на золото на внутреннем рынке. Потенциально более высокий импорт во втором квартале показывает, что спрос на золото в Китае может продолжать расти, заявляет WGC.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished