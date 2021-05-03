Недавний всплеск импорта золота в Китае указывает на высокий спрос во втором квартале

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Второй квартал традиционно является сезонно спокойным для спроса на золото в Китае. Доступные данные за апрель показывают, что среднемесячные объемы торгов на Шанхайской золотой бирже (Shanghai Gold Exchange) - обычно рассматриваемые как частый индикатор спроса на физическое золото в этой стране - за месяц снизились.

Но с учетом продленного праздника Международного дня труда, начинающегося 1 мая, и пандемии, которая в настоящее время хорошо сдерживается, спрос на золото может вырасти в это межсезонье. Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) также ожидал, что спрос на свадебные украшения может оказать существенную поддержку рынку, поскольку многие пары планируют провести свои откладывавшиеся свадьбы во время приближающегося праздника. Это нашло отражение в средней надбавке к цене на золото в местной валюте в апреле в размере 11 долларов за унцию, что на 3,6 доллара за унцию выше, чем в марте.

В апреле появились указания на то, что Народный банк Китая разрешил импорт примерно 150 т золота.

Последние данные китайской таможни показали, что импорт в марте составил 38 тонн, что на 32 тонны больше по сравнению с мартом прошлого года и на 20 тонн больше в годовом исчислении. Пандемический март 2020 года и меньшее количество рабочих дней в феврале 2021 года стали основными причинами значительного роста.

Потребление золота в Китае выросло в 2021 году, в то время как импорт несколько снизился с начала 2020 года, что привело к ужесточению условий спроса и предложения и разницы между ценами на золото на внутреннем рынке. Потенциально более высокий импорт во втором квартале показывает, что спрос на золото в Китае может продолжать расти, заявляет WGC.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





