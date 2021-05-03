Эксклюзив
АЛМАР - прецедент, который будет развивать процесс фондирования юниорных компаний и финансирования геологоразведки в целом
Арктическая Горная компания (АГК) осваивает месторождения алмазов в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции Якутии под брендом «АЛМАР – алмазы Арктики». Компания привлекает инвестиционные средства для этого проекта, о котором веб-портал Rough&Polished...
Вчера
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
DMIA представит оборудование для проверки бриллиантов в Нью-Йорке
Начиная с середины мая, демонстрация алмазных технологий в течение двух месяцев будет проходить на площадке DMIA, расположенной в World Diamond Tower в центре Манхэттена.
Говоря о предстоящей демонстрации алмазных технологий, президент DMIA Стюарт Сэмюэлс (Stuart Samuels) подчеркнул важность защиты и сохранения целостности и здоровья цепочки поставок бриллиантов.
«Каждый ответственный алмазный дилер, независимо от его или ее положения в трубопроводе поставок бриллиантов, должен иметь прямой доступ к надежному устройству для скрининга и тестирования, чтобы убедиться, что они невольно не принимают за природные выращенные в лаборатории бриллианты. Поэтому они должны ознакомиться с имеющимся оборудованием и научиться управлять этими устройствами на ежедневной основе. Оборудование для скрининга должно стать неотъемлемой частью процесса покупки и продажи бриллиантов. Сегодня это важный инструмент, такой же, как алмазные весы», - заявил Сэмюэлс.
Алекс Шишло для Rough&Polished