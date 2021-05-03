DMIA представит оборудование для проверки бриллиантов в Нью-Йорке

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Ассоциация производителей и импортеров бриллиантов Америки (Diamond Manufacturers & Importers Association of America, DMIA) в сотрудничестве с программой обеспечения безопасности Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) и Комитетом по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) проведет первую ежегодную демонстрацию алмазных технологий, предложив своим членам и отраслевым операторам в целом возможность опробовать и протестировать доступные сегодня устройства для скрининга бриллиантов.

Начиная с середины мая, демонстрация алмазных технологий в течение двух месяцев будет проходить на площадке DMIA, расположенной в World Diamond Tower в центре Манхэттена.

Говоря о предстоящей демонстрации алмазных технологий, президент DMIA Стюарт Сэмюэлс (Stuart Samuels) подчеркнул важность защиты и сохранения целостности и здоровья цепочки поставок бриллиантов.

«Каждый ответственный алмазный дилер, независимо от его или ее положения в трубопроводе поставок бриллиантов, должен иметь прямой доступ к надежному устройству для скрининга и тестирования, чтобы убедиться, что они невольно не принимают за природные выращенные в лаборатории бриллианты. Поэтому они должны ознакомиться с имеющимся оборудованием и научиться управлять этими устройствами на ежедневной основе. Оборудование для скрининга должно стать неотъемлемой частью процесса покупки и продажи бриллиантов. Сегодня это важный инструмент, такой же, как алмазные весы», - заявил Сэмюэлс.



Алекс Шишло для Rough&Polished





