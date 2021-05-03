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05 апреля 2021
АЛРОСА отмечает стабильный спрос на высококачественные алмазы в апреле
Отвечая на потребности рынка на фоне сохраняющихся и вновь вводимых по миру противопандемических мер, АЛРОСА в апреле задействовала для проведения торгов все свои основные торговые площадки, где текущая ситуация позволила это сделать.
Как сообщили в компании, аукционы алмазов специальных размеров (10,8 карата и более) с традиционными физическими показами в течение месяца прошли в Антверпене, Дубае, Москве и Рамат-Гане.
В Антверпене компания реализовала 121 алмаз общей массой 1855 каратов, получив суммарную выручку в размере $10,3 млн. Покупателями стали 22 компании из Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.
В Дубае было реализовано 137 алмазов общей массой 2126 каратов. Суммарная выручка составила $10,7 млн. Алмазное сырье приобрели 42 компании из Бельгии, Индии, Израиля, ОАЭ и РФ.
На аукционе в Москве было продано 237 лотов массой 3353 карата на сумму $12,2 млн. Победителями стали 25 участников из Бельгии, КНР, Израиля, Индии и ОАЭ.
В Рамат-Гане аукцион завершился с выручкой $9,1 млн, было реализовано 113 алмазов общей массой 1786 каратов. 37 компаний из Бельгии, Индии, Израиля стали покупателями по итогам аукциона.
«Отвечая на запрос клиентов, АЛРОСА в апреле задействовала для проведения аукционов все свои основные торговые площадки, где существовала такая возможность. Результаты свидетельствуют, что на рынке сохраняется устойчивая потребность в высококачественном ювелирном сырье. В рамках апрельских аукционов компания реализовала более 90% представленных лотов, при этом итоговая выручка значительно превысила стартовую цену», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Алекс Шишло для Rough&Polished