Lucara Diamond получила 220 млн долларов на расширение подземки в Карове и пополнение оборотного капитала

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Компания Lucara Diamond заручилась одобренными кредитными обязательствами от синдиката из пяти уполномоченных ведущих организаторов по долговому пакету в рамках приоритетного обеспеченного финансирования проекта на сумму до 220 млн долларов, которые будут использованы на строительство подземной шахты на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.

В синдикат сходят ING Bank N.V., Natixis, лондонский филиал Societe Generale, Africa Finance Corporation и Afreximbank.

Горнодобывающая компания, зарегистрированная на двух биржах, сообщила, что кредит будет состоять из двух траншей, включая 170 млн долларов для финансирования разработки подземного проекта и 50 млн долларов для пополнения оборотного капитала с целью поддержки текущей эксплуатации карьера Карове.

«Получение кредитных обязательств более чем на 200 миллионов долларов в рамках приоритетного обеспеченного долгового пакета от пяти ведущих международных финансовых институтов, имеющих значительную репутацию в горнодобывающей и металлургической отраслях, а также опыт работы в Африке, является важным достижением для Lucara и решительным одобрением наших планов подземного расширения рудника, - сказала исполнительный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). - Алмазный рудник Карове остается одним из самых прибыльных алмазных рудников в мире, и всего за восемь лет добычи на нем было добыто 4 из 10 крупнейших алмазов в истории человечества, в том числе алмаз «Севело» (Sewelô) («Редкая находка») весом 1 758 каратов, самый крупный алмаз, добытый в Ботсване, а также алмаз Lesedi la Rona («Наш свет») весом 1 109 каратов, проданные за 53 миллиона долларов».

Согласно Lucara Diamond, этот кредит дополнит денежные потоки от продолжающейся работы на карьере в течение следующих пяти лет, продлив срок службы рудника Карове с 2025 года как минимум до 2040 года.

Lucara Diamond заявила, что расширила свой текущий оборотный капитал на 50 млн долларов с участием Rand Merchant Bank, подразделением лондонского отделения FirstRand Bank.

Ожидается, что текущая кредитная линия будет погашена, когда завершится период проектного финансирования в рамках полученного долгового пакета.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





