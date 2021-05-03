Tiffany & Co. выпустит коллекцию обручальных колец для мужчин

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Знаменитая нью-йоркская ювелирная компания Tiffany & Co. выпустит свою первую в истории коллекцию обручальных колец для мужчин.

При том, что обручальные кольца компании предназначены как для женщин, так и для мужчин, Tiffany до сих пор не изготавливала их специально для мужской половины человечества, пишет бельгийское отраслевое издание Diamond loupe.

В настоящее время доля обручальных колец в общей выручке компании составляет 26%.

Коллекция обручальных колец - не первый случай, когда бренд решил быть более инклюзивным для мужчин. В 2019 году Tiffany выпустила свою первую в истории мужскую коллекцию Tiffany 1837 Makers collection.

В мае Tiffany представит коллекцию мужских перстней с крупными круглыми бриллиантами и бриллиантами изумрудной огранки до 5 каратов, оправленными в платину или титан.

Tiffany, сообщившая в 2020 году о продажах ювелирных изделий на сумму более $4 млрд, была приобретена в январе группой LVMH за $15,8 млрд.



Алекс Шишло для Rough&Polished





