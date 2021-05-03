Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Tiffany & Co. выпустит коллекцию обручальных колец для мужчин
При том, что обручальные кольца компании предназначены как для женщин, так и для мужчин, Tiffany до сих пор не изготавливала их специально для мужской половины человечества, пишет бельгийское отраслевое издание Diamond loupe.
В настоящее время доля обручальных колец в общей выручке компании составляет 26%.
Коллекция обручальных колец - не первый случай, когда бренд решил быть более инклюзивным для мужчин. В 2019 году Tiffany выпустила свою первую в истории мужскую коллекцию Tiffany 1837 Makers collection.
В мае Tiffany представит коллекцию мужских перстней с крупными круглыми бриллиантами и бриллиантами изумрудной огранки до 5 каратов, оправленными в платину или титан.
Tiffany, сообщившая в 2020 году о продажах ювелирных изделий на сумму более $4 млрд, была приобретена в январе группой LVMH за $15,8 млрд.
Алекс Шишло для Rough&Polished