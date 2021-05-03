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05 апреля 2021

Первый в мире открытый тендер на редкие розовые бриллианты Австралии намечен на июнь-июль

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Новости
Австралийская финансовая корпорация, которая в настоящее время владеет коллекцией редких розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) в качестве залогодержателя, попросила Yourdiamonds.com, австралийский технологический стартап, основанный Тимом Гудманом (Tim Goodman), бывшим председателем совета директоров Sotheby’s Australia, продать камни.
Ожидается, что пять розовых бриллиантов весом от 0,40 карата до 1,01 карата, изначально добытые на алмазном руднике Аргайл, принесут более 1 млн долларов. Запрос на продажу драгоценных камней вдохновил Тима Гудмана расширить торги, включив в них другие розовые бриллианты, добытые на руднике Аргайл.
Розовый бриллиант овальной огранки цвета 4PP, имеющий сертификат качества Argyle Diamond Mine, весом 0,54 карата оценивается в $ 200 000 - 270 000 на открытом тендере Yourdiamonds.comTM, который будет проходить с 21 июня по 1 июля 2021 года.
В каталоге будет всего 30 розовых бриллиантов. Окончательно собранная коллекция станет предметом выездной презентации строгого в плане безопасности режима по крупным городам Австралии. Запечатанные тендерные предложения будут вскрыты в 10.00 в Сиднее в пятницу, 2 июля, в присутствии партнера международной организации Grant Thornton, объединяющей независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы.
«Мы создаем вторичный рынок. Первичный рынок сейчас полон силы, и время идеально подходит для продавцов. В случае успеха этого первого проекта мы намерены проводить публичные тендеры на розовые бриллианты Австралии дважды в год. Мы можем расширить сферу охвата, включив в нее камни других цветов, изначально добытые на руднике Аргайл», - сказал Тим Гудман.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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