Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Первый в мире открытый тендер на редкие розовые бриллианты Австралии намечен на июнь-июль
Ожидается, что пять розовых бриллиантов весом от 0,40 карата до 1,01 карата, изначально добытые на алмазном руднике Аргайл, принесут более 1 млн долларов. Запрос на продажу драгоценных камней вдохновил Тима Гудмана расширить торги, включив в них другие розовые бриллианты, добытые на руднике Аргайл.
Розовый бриллиант овальной огранки цвета 4PP, имеющий сертификат качества Argyle Diamond Mine, весом 0,54 карата оценивается в $ 200 000 - 270 000 на открытом тендере Yourdiamonds.comTM, который будет проходить с 21 июня по 1 июля 2021 года.
В каталоге будет всего 30 розовых бриллиантов. Окончательно собранная коллекция станет предметом выездной презентации строгого в плане безопасности режима по крупным городам Австралии. Запечатанные тендерные предложения будут вскрыты в 10.00 в Сиднее в пятницу, 2 июля, в присутствии партнера международной организации Grant Thornton, объединяющей независимые аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы.
«Мы создаем вторичный рынок. Первичный рынок сейчас полон силы, и время идеально подходит для продавцов. В случае успеха этого первого проекта мы намерены проводить публичные тендеры на розовые бриллианты Австралии дважды в год. Мы можем расширить сферу охвата, включив в нее камни других цветов, изначально добытые на руднике Аргайл», - сказал Тим Гудман.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished