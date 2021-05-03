Lucapa Diamond выручила 1,5 млн долларов от продажи алмазов с рудника Мотаэ

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Компания Lucapa Diamond выручила 1,5 млн долларов США в результате третьей за год продажи алмазов с принадлежащего ей на 70% кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото.

В сообщении компании говорится, что партия алмазов весом 3 617 каратов была продана по цене 420 долларов за карат.

Рудник Мотаэ обеспечит себе минимальный средний денежный поток в размере 630 долларов за карат алмазов в течение первых двенадцати месяцев действия договора купли-продажи алмазного сырья с компанией Safdico International.

Как сообщает Lucapa Diamond, разница между значением минимального среднего денежного потока и продажной ценой будет возмещена компанией Safdico International за счет будущих продаж по средней цене выше 630 долларов за карат.

Согласно Lucapa Diamond, ожидаемая смоделированная стоимость одного карата алмазов в южной части кимберлита Мотаэ составляет от 377 до 748 долларов для его трех зон (в среднем 635 долларов за карат).

Общая средняя цена алмазов, достигнутая в ходе трех продаж года, составляет 936 долларов за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





