Botswana Diamonds обнаружила новый выход кимберлита на проекте Торни Ривер

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Botswana Diamonds сообщила, что обнаружила новый выход или вздутие кимберлитовой дайки на своем участке Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

Новый выход породы оказался примерно того же размера, что и выход породы на кимберлитовой трубке Ривер (River), обнаруженный на проекте Торни Ривер в ноябре 2020 года.

Согласно компании, 12 пробуренных скважин пересекли 71 метр кимберлита, а еще на протяжении 19 метров скважины пересекли выветрившуюся кимберлитовую брекчию.

Ширина самого большого пересечения кимберлита по ходу скважины составила 18 метров.

Botswana Diamonds заявила, что соединение двух кимберлитовых тел еще не подтверждено из-за ограниченного доступа для бурения между двумя участками, которые находятся на расстоянии менее 100 метров друг от друга.

По словам Botswana Diamonds, сплошное тело кимберлита станет значительным открытием.

«Это удвоит объемы руды, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Стоит отметить, что система кимберлитовых даек на проекте Торни Ривер содержит в среднем 60 каратов алмазов на сто тонн руды. Мы ожидаем, что нынешнее открытие сохранит ту же структуру».

Как сообщила Botswana Diamonds, следующим шагом будет объединение результатов последней программы бурения с результатами предыдущих кампаний по бурению и проведению наземных геофизических исследований, а также разработка трехмерной модели двух обнаруженных кимберлитов.

Ожидается, что это будет завершено к концу мая.

После этого будут проанализированы образцы буровых осколков породы, отобранные для извлечения алмазов и изучения содержания кимберлитовых минералов. Ожидается, что это будет завершено к середине июля.

На основе результатов этих двух рабочих процессов будет запланирована дальнейшая работа по определению ресурсов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





