Эксклюзив
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03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
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26 апреля 2021
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На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
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05 апреля 2021
Вклад De Beers в базовую EBITDA Anglo American в 2020 году составит 4%
Диверсифицированная горнодобывающая компания, которой принадлежит 85% акций De Beers, сообщила в своем седьмом ежегодном отчете о налоговом и экономическом вкладе, что в 2020 году доля алмазов в EBITDA группы составила 417 млн долларов.
В прошлом году алмазный гигант De Beers добыл 25,1 млн каратов алмазного сырья.
Железная руда внесла основной вклад в базовую EBITDA Anglo - 47% или около 4,6 млрд долларов.
Далее следуют металлы платиновой группы с показателем 26% или около 2,6 млрд долларов США, а третье место занимает медь с 19-процентным вкладом в базовую EBITDA группы - около 1,9 млрд долларов США.
Anglo American сообщила, что ее налоговый и экономический вклад в 2020 году составил более 25 млрд долларов.
В своем седьмом ежегодном отчете о налоговом и экономическом вкладе диверсифицированная компания сообщила, что вклады производились во всех основных операционных юрисдикциях.
«Наш ежегодный отчет о налоговом и экономическом вкладе помогает заинтересованным сторонам лучше понять всю широту нашей роли в обществе, - сказал генеральный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani). - Устойчивое положительное влияние бизнеса можно должным образом оценить, только если учесть общий объем его вклада. Именно с помощью этой прозрачности мы как корпоративный лидер в нашей отрасли стремимся укрепить доверие - ключевой столп нашего Плана устойчивого развития горнодобывающей промышленности».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished