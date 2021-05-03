Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного экономического оператора»...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Продажи ювелирных изделий в Гонконге в марте выросли на 81%
Продажи только ювелирных изделий в Гонконге в марте выросли на 81% по сравнению с тем же месяцем год назад. Это объясняется более здоровой деловой средой и улучшением настроений потребителей.
С января по март продажи ювелирных изделий выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие продажи всех розничных товаров выросли в марте на 20,1%, тогда как в первом квартале продажи выросли на 7,5%.
По данным Гонконга, увеличение произошло в основном из-за низкой базы сравнения в 2020 году. Кроме того, рост продаж на 7,5% в первом квартале был намного ниже по сравнению с увеличением на 32,5%, зарегистрированным в первом квартале 2019 года.
Однако, хотя местное потребление улучшилось после ослабления мер социального дистанцирования с середины февраля, краткосрочные перспективы розничной торговли по-прежнему остаются сложными, поскольку виды на въездной туризм не внушают оптимизма.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished