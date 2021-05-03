Продажи ювелирных изделий в Гонконге в марте выросли на 81%

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По данным Департамента переписи и статистики Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong), в марте наблюдался наиболее значительный рост розничных продаж в сегменте ювелирных изделий, наручных часов и ценных подарков, за которым следуют одежда, обувь и сопутствующие товары.

Продажи только ювелирных изделий в Гонконге в марте выросли на 81% по сравнению с тем же месяцем год назад. Это объясняется более здоровой деловой средой и улучшением настроений потребителей.

С января по март продажи ювелирных изделий выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие продажи всех розничных товаров выросли в марте на 20,1%, тогда как в первом квартале продажи выросли на 7,5%.

По данным Гонконга, увеличение произошло в основном из-за низкой базы сравнения в 2020 году. Кроме того, рост продаж на 7,5% в первом квартале был намного ниже по сравнению с увеличением на 32,5%, зарегистрированным в первом квартале 2019 года.

Однако, хотя местное потребление улучшилось после ослабления мер социального дистанцирования с середины февраля, краткосрочные перспективы розничной торговли по-прежнему остаются сложными, поскольку виды на въездной туризм не внушают оптимизма.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





