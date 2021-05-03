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Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
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05 апреля 2021
Gem Diamonds добыла алмаз массой 254 карата на руднике в Лесото
Рудник Летсенг известен производством крупных, превосходных по цвету и исключительных по своим характеристикам белых алмазов, что делает его кимберлитовым рудником, занимающим самую высокую позицию в мире по стоимости добытых на нем алмазов в долларах за карат.
С 1 января по 31 марта 2021 года компания добыла на этом руднике 29 010 каратов алмазов по сравнению с 26 110 каратами в этот же период годом ранее.
Хотя производство компании по срезу добычи было не таким впечатляющим, как во второй половине 2020 года, дав меньшее количество крупных алмазов в связи с тем, чтобы работа велась на участках, к которым был открыт доступ в соответствии с утвержденным планом добычи, Gem Diamonds заявила, что достигнутые цены по сравнению с прежними остаются высокими на дорогостоящие алмазы рудника Летсенг.
Средняя цена, достигнутая в первом квартале, составила 1 630 долларов за карат по сравнению с 1 615 долларами за карат в предыдущем году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished