Gem Diamonds добыла алмаз массой 254 карата на руднике в Лесото

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Компания Gem Diamonds добыла высококачественный белый алмаз типа II массой 254 карата на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото.

Рудник Летсенг известен производством крупных, превосходных по цвету и исключительных по своим характеристикам белых алмазов, что делает его кимберлитовым рудником, занимающим самую высокую позицию в мире по стоимости добытых на нем алмазов в долларах за карат.

С 1 января по 31 марта 2021 года компания добыла на этом руднике 29 010 каратов алмазов по сравнению с 26 110 каратами в этот же период годом ранее.

Хотя производство компании по срезу добычи было не таким впечатляющим, как во второй половине 2020 года, дав меньшее количество крупных алмазов в связи с тем, чтобы работа велась на участках, к которым был открыт доступ в соответствии с утвержденным планом добычи, Gem Diamonds заявила, что достигнутые цены по сравнению с прежними остаются высокими на дорогостоящие алмазы рудника Летсенг.

Средняя цена, достигнутая в первом квартале, составила 1 630 долларов за карат по сравнению с 1 615 долларами за карат в предыдущем году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



