Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Pandora 6 мая представит ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами по цене от 250 фунтов стерлингов
Будучи запущена в четверг, 6 мая, как в Интернете, так и в магазинах - в течение 2021 года только в Великобритании, – эта коллекция будет представлена моделью и кумиром отрасли Эшли Грэм (Ashley Graham) и известной актрисой и активисткой Росарио Досон (Rosario Dawson), которые были выбраны в качестве ее послов «благодаря их стойкости и силе».
Бриллианты - стоимостью от 250 фунтов стерлингов каждый - имеют превосходную огранку, цвет I, чистоту VS2+ во всех весовых категориях от 0,25 до 1 карата и украшают кольца, серьги, ожерелья и браслеты из желтого или белого золота и стерлингового серебра.
Став первым крупным ювелирным брендом, вступившим в мир культивированных бриллиантов, Pandora надеется еще раз продемонстрировать свою приверженность созданию красивых и говорящих о сознательном отношении украшений.
«Наша цель, связанная с данной коллекцией, состоит в том, чтобы действительно демократизировать бриллианты. Мы гордимся тем, что являемся брендом инклюзивным, чествующим всех женщин, и поэтому мы стремимся предложить всем женщинам высококачественные настоящие бриллианты по более доступной цене», - заявила Pandora по поводу презентации своей коллекции.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished