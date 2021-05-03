Pandora 6 мая представит ювелирные украшения с лабораторными бриллиантами по цене от 250 фунтов стерлингов

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Вчера Pandora объявила, что следующей вехой на ее пути станет линейка украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами. В то время как необходимые усилия и инициативы, без сомнения, предпринимаются для улучшения мира алмазодобычи, устойчивая и этичная альтернатива в виде выращенных в лаборатории бриллиантов быстро становится серьезным источником конкуренции, отмечает портал glamourmagazine.

Будучи запущена в четверг, 6 мая, как в Интернете, так и в магазинах - в течение 2021 года только в Великобритании, – эта коллекция будет представлена моделью и кумиром отрасли Эшли Грэм (Ashley Graham) и известной актрисой и активисткой Росарио Досон (Rosario Dawson), которые были выбраны в качестве ее послов «благодаря их стойкости и силе».

Бриллианты - стоимостью от 250 фунтов стерлингов каждый - имеют превосходную огранку, цвет I, чистоту VS2+ во всех весовых категориях от 0,25 до 1 карата и украшают кольца, серьги, ожерелья и браслеты из желтого или белого золота и стерлингового серебра.

Став первым крупным ювелирным брендом, вступившим в мир культивированных бриллиантов, Pandora надеется еще раз продемонстрировать свою приверженность созданию красивых и говорящих о сознательном отношении украшений.

«Наша цель, связанная с данной коллекцией, состоит в том, чтобы действительно демократизировать бриллианты. Мы гордимся тем, что являемся брендом инклюзивным, чествующим всех женщин, и поэтому мы стремимся предложить всем женщинам высококачественные настоящие бриллианты по более доступной цене», - заявила Pandora по поводу презентации своей коллекции.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





