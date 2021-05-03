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05 апреля 2021
Pandora заняла этическую позицию, выступив против бриллиантов, добытых из недр земли
Производитель доступных украшений теперь будет использовать бриллианты, произведенные в лабораториях, после того как в прошлом году заявил, что прекратит использование добываемых в настоящее время золота и серебра.
В то время как добытые из недр земли бриллианты были использованы лишь примерно в 50 тыс. из примерно 85 млн изделий компании Pandora, этот шаг отражает повышенный спрос на экологическую устойчивость.
Базирующаяся в Копенгагене Pandora заявила, что выпустит свою первую коллекцию с лабораторными камнями в Великобритании и затем обратится на другие рынки в 2022 году. Как утверждает генеральный директор Pandora Александр Лачик (Alexander Lacik), у миллениалов, в частности, понимание того, что такое созданный в лаборатории бриллиант, значительно глубже, чем у старшего поколения, так что это еще и вопрос образования. Их больше беспокоят аспекты устойчивости.
Несмотря на десятилетия реформ, ювелирный рынок продолжают преследовать сообщения о нарушениях прав человека на шахтах и фабриках. Розничные торговцы и производители выращенных в лаборатории бриллиантов в последние годы увеличились в своем числе, предлагая экологически чистые камни, которые к тому же более доступны по цене, чем добытые из недр.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished