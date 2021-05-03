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05 апреля 2021

Pandora заняла этическую позицию, выступив против бриллиантов, добытых из недр земли

Сегодня
Новости
Компания Pandora A/S, крупнейший в мире производитель ювелирных изделий, больше не будет использовать бриллианты, добытые из недр земли, тем самым отказываясь еще от одного вида сырья, по поводу которого существует обеспокоенность этического характера, сообщает портал bloombergquint.com.
Производитель доступных украшений теперь будет использовать бриллианты, произведенные в лабораториях, после того как в прошлом году заявил, что прекратит использование добываемых в настоящее время золота и серебра.
В то время как добытые из недр земли бриллианты были использованы лишь примерно в 50 тыс. из примерно 85 млн изделий компании Pandora, этот шаг отражает повышенный спрос на экологическую устойчивость.
Базирующаяся в Копенгагене Pandora заявила, что выпустит свою первую коллекцию с лабораторными камнями в Великобритании и затем обратится на другие рынки в 2022 году. Как утверждает генеральный директор Pandora Александр Лачик (Alexander Lacik), у миллениалов, в частности, понимание того, что такое созданный в лаборатории бриллиант, значительно глубже, чем у старшего поколения, так что это еще и вопрос образования. Их больше беспокоят аспекты устойчивости.
Несмотря на десятилетия реформ, ювелирный рынок продолжают преследовать сообщения о нарушениях прав человека на шахтах и фабриках. Розничные торговцы и производители выращенных в лаборатории бриллиантов в последние годы увеличились в своем числе, предлагая экологически чистые камни, которые к тому же более доступны по цене, чем добытые из недр.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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