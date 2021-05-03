Эксклюзив
Стефан Волзок: когда все мы сможем вернуться к «нормальной жизни», рынок сделает то же самое
Широко известная парижская алмазная компания Rubel & Ménasché, являющаяся членом Dali Group, уже свыше 50 лет снабжает высококачественным товаром ювелирные дома на Вандомской площади в Париже. Правительство Франции предоставило компании статус «Уполномоченного...
03 мая 2021
Онлайн-академия по бриллиантам - как Бранко Делянин повышает осведомленность среди профессионалов отрасли
Недавно состоялась премьера образовательной серии вебинаров по бриллиантам, запущенной Advanced Diamond Online Academy (Продвинутой онлайн-академией по бриллиантам). Специальный курс, созданный для профессионалов в области бриллиантов, направлен...
26 апреля 2021
Игорь Кевченков: «Вещи, которые нас переживут»
На вопросы Rough&Polished о положении дел в российской ювелирной отрасли отвечает гендиректор «Русской ювелирной компании №1» Игорь Кевченков, являющийся – в силу своего многолетнего опыта - одним из компетентных экспертов в ювелирной сфере. «Русская...
19 апреля 2021
Золото обеспечивает стабильность, действует как страховка и генерирует более высокую доходность с поправкой на риски, особенно в периоды повышенной неопределенности
П. Р. Сомасундарам (P. R. Somasundaram, Сом) присоединился к Всемирному совету по золоту (World Gold Council, WGC) в январе 2013 года в качестве управляющего директора в Индии. Он живет в Мумбаи и отвечает за руководство деятельностью...
12 апреля 2021
Флун Гумеров: «Я думаю, что алмаз - это уникальный дар природы. Синтетический алмаз - это рукотворная имитация дара природы»
Флун Гумеров, Председатель Совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России» и основатель компании «Алмаз-холдинг» рассказал Rough&Polished о том, что нового происходит в сфере законодательства в вопросах ювелирного производства и торговли, о настроениях в...
05 апреля 2021
Впервые в 2021 году золото в Индии продавалось со скидкой
В связи с тем, что правительство почти каждого штата вводит какие-либо ограничения в связи с COVID-19, ювелирные магазины либо закрыты, либо в них незначительное количество посетителей. Это привело к тому, что на прошлой неделе дилеры предложили скидку до 2 долларов за унцию золота по сравнению с официальными внутренними ценами, включая пошлину на импорт в 10,75% и налог с продаж в 3%, по сравнению с наценкой в 2 доллара до этого.
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в заканчивающемся в июне квартале потребление золота в Индии, как ожидается, снизится из-за коронавирусных ограничений. Однако в Китае продолжали действовать наценки в размере 8–10 долларов по сравнению с эталонными спотовыми ценами на золото, не изменившимися по сравнению с предыдущей неделей. В Сингапуре наценки увеличились до 1,5–2,0 долларов с 1,6–1,8 доллара ранее. В Гонконге взимались наценки в размере 0,8–1,8 доллара за унцию по сравнению с 1,2–1,8 доллара на прошлой неделе, а в Японии золото продавалось с неизменившимися наценками до 0,5 доллара на фоне праздников Золотой недели и новых чрезвычайных ситуаций с COVID-19 в некоторых регионах.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished