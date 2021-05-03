Впервые в 2021 году золото в Индии продавалось со скидкой

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На прошлой неделе впервые в 2021 году физическое золото в Индии продавалось со скидкой на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, вызывавшего строгие ограничения, удерживающие покупателей от посещения магазинов. В нескольких штатах Индии закончились вакцины от коронавируса, в то время как количество новых случаев инфицирования выросло до нового ежедневного рекорда.

В связи с тем, что правительство почти каждого штата вводит какие-либо ограничения в связи с COVID-19, ювелирные магазины либо закрыты, либо в них незначительное количество посетителей. Это привело к тому, что на прошлой неделе дилеры предложили скидку до 2 долларов за унцию золота по сравнению с официальными внутренними ценами, включая пошлину на импорт в 10,75% и налог с продаж в 3%, по сравнению с наценкой в 2 доллара до этого.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в заканчивающемся в июне квартале потребление золота в Индии, как ожидается, снизится из-за коронавирусных ограничений. Однако в Китае продолжали действовать наценки в размере 8–10 долларов по сравнению с эталонными спотовыми ценами на золото, не изменившимися по сравнению с предыдущей неделей. В Сингапуре наценки увеличились до 1,5–2,0 долларов с 1,6–1,8 доллара ранее. В Гонконге взимались наценки в размере 0,8–1,8 доллара за унцию по сравнению с 1,2–1,8 доллара на прошлой неделе, а в Японии золото продавалось с неизменившимися наценками до 0,5 доллара на фоне праздников Золотой недели и новых чрезвычайных ситуаций с COVID-19 в некоторых регионах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





