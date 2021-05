Искусственные бриллианты более популярны в Европе, чем в США

Покупатели ювелирных изделий в Западной Европе с большей вероятностью выберут искусственные бриллианты, чем покупатели в США, говорится в сообщении портала Idexonline со ссылкой на новое исследование консалтинговой фирмы The MVEye.

Согласно результатам исследования, 41 процент опрошенных респондентов в Европе заявили, что купили или получили в подарок искусственные бриллианты, и это по сравнению с 32 процентами в США.

Как сообщается, более 1500 потребителей во Франции, Италии, Германии, Испании и Великобритании приняли участие в опросе, проведенном консультантами по исследованию рынка The MVEye. Все они потратили не менее 300 долларов на ювелирные изделия за последние три года.

Хотя исследование показало, что каждый четвертый согласен с утверждениями о том, что искусственные бриллианты идентичны добытым камням из недр земли, что они более экологичны и стоят примерно на треть меньше, восемь процентов заявили, что бриллианты, добытые горным способом, более редки и будут лучше сохранять свою ценность.

Марти Гурвиц (Marty Hurwitz), генеральный директор The MVEye, сказал, что исследователи были удивлены высоким уровнем осведомленности об искусственных бриллиантах. «Молодые европейские потребители, ответившие на вопросы в ходе этого исследования, выразили большой интерес к расширению категории искусственных бриллиантов. По сравнению со своими американскими коллегами того же возраста, они больше интересуются социальными проблемами, а также тем, как компании решают экологические и социальные проблемы и вопросы корпоративного управления», - добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished